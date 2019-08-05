Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
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