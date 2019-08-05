с чего всё началось

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Единоборства Тиаго Сантос: У Порье есть все, чтобы одолеть Хабиба Бразильский боец смешанных единоборств Тиаго Сантос уверен, что у его одноклубника Дастина Порье есть все навыки для победы над Хабибом Нурмагомедовым.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу Девушки купались в море, несмотря на предупреждение о шторме. В Севастополе во время шторма утонули две девушки - спортсменки.

Авто Audi готовит сразу шесть новых RS-моделей До сих пор у подразделения Audi Sport был напряженный год, когда они представили несколько моделей S-серии, но самое лучшее еще впереди, так как подразделение в Ингольштадте покажет в общей сложности 6 автомобилей RS до конца 2019 года.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Футбол «Ювентус» представил резервную форму голубого цвета Туринский "Ювентус" презентовал резервную форму на сезон-2019/20. Третий комплект экипировки выполнен в голубом цвете.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Наука Морские леопарды делятся друг с другом едой В новом исследовании, в котором анализируются ранее не замеченные кадры, снятые съемочной группой, сообщается, что тюлени во время приема пищи были замечены в одной колонии с королевскими пингвинами Южной Георгии.

Армия и оружие ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Политика В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, сообщил в Telegram-канале экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Политика В партии Зеленского предложили отгородиться от Донбасса забором Депутат Верховной рады Украины от президентской партии "Слуга народа" и журналист Александр Дубинский предложил построить стену на границе Украины и непризнанных республик Донбасса.

Армия и оружие Пентагон намерен предотвратить операции Турции на севере Сирии Как сказал американский министр обороны время визита в Токио, США намерены предотвратить турецкие операции в Сирии, потому что «такие действия Турции стали бы неприемлемыми» и могли бы нести угрозу американским силам, которые работают с отрядам Сирийских демократических сил (SDF).

Экономика В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

Недвижимость Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.

Армия и оружие Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе, в водах которого недавно произошло несколько инцидентов с танкерами, спровоцировавших военную напряженность между Ираном и странами Запада.

Экономика Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов По данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние 10 самых богатых магнатов, получающих свои доходы от зарегистрированных в Гонконге компаний, с 23 июля уменьшилось на 19 миллиардов долларов.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Происшествия В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Шоу-бизнес Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.

Финансы Рубль растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снизился на 37 копеек до 65,17 руб. Курс евро упал на 35 копеек, до 73,01 рубля, Ранее сообщалось, что нефть марки Brent выросла до $60,47 за баррель.