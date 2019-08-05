Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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ЖКХ
В Москве появится единый оператор вывоза мусора
С пятью основными мусоровывозящими компаниями власти заключили в 2012 – 2014 гг. долгосрочные контракты на общую сумму около 140 млрд руб. Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.
Обновлено в 02:50
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол
Деспотович забил невероятный гол через себя «Ахмату». Видео, интервью
Если вы ещё не видели, то вот гол, который вчера нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович забил в ворота «Ахмата».
Обновлено в 07:00
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Четверо украинских военных погибли в Донбассе
Обновлено в 06:07
Общество
Власти Австрии реконструируют дом Гитлера
Обновлено в 02:10
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Экономика
Крупнейшие американские газетные издательства объявили о слиянии
В США объявили о слиянии медиахолдинг GateHousе, который издает газеты в 39 штатах, и компания Gannett, выпускающая общенациональную газету USA Today, а также множество локальных изданий.
Обновлено в 05:31
Политика
Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Обновлено в 07:20
Культура
Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра
Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Ленинградской области похитили директора детсада
Полиция ищет директора детского сада в Ленинградской области, которую, по словам ее дочери, увезли в неизвестном направлении, насильно усадив в Cadillac, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 04:28
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Экономика
«Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России
Балет (бывший Театр оперы и балета) попал в рейтинг самых богатых театров России по версии Forbes .
Обновлено в 05:14
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Секретный справочник США по войне с Россией попал в Сеть
«В справочнике указаны некоторые слабые стороны России, которые могут использовать американские силы»,— пишет издание The National Interest, опубликовавшее выдержки из документа.
Обновлено в 01:59
Политика
Коломойский объяснил критику Путина в свой адрес
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что критические высказывания президента России Владимира Путина в его адрес в 2014 году были ответной реакцией на его слова о российском лидере.
Обновлено в 07:36
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
Обновлено в 07:46
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Футбол
Теттех покидает «Динамо» и продолжит карьеру в Турции
Теттех перешел в "Динамо" в январе 2018 года. За это время 29-летний ганский футболист сыграл за команду 35 матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 15:46
Здоровье
В Анапе появится филиал детской поликлиники
В Анапе по поручению губернатора появится новый филиал детской поликлиники.
Обновлено в 06:53
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25