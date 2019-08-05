Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять летREGNUM 01:58
Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. В 2018 году в Россию ввезли продовольствие на $29,8 млрд, тогда как в 2013 году — на $43,3 млрд.
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Экономика
Россию может настигнуть спад в экономике уже в 2019 году
Уточняется, что по данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года вырос на 0,8%. По мнению аналитиков, рост пришёлся на государственный сектор и крупные предприятия.
Обновлено вчера в 05:57
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Путешествия
Опрос: россияне создают очередь на посадку в самолет из-за скуки
Жители России встают в очередь до объявления о посадке в самолет из-за скуки и желания первыми разместить ручную кладь на багажной полке.
Обновлено в 06:04
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией
Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией.
Обновлено в 07:40
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Происшествия
Детский омбудсмен Ингушетии стала представителем избитой девочки Аиши
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Суд вынес решение по неповиновению Михаила Музравева сотрудникам ФСБ
Дзержинский районный суд вынес вердикт по делу сына экс-помощника Бастыркина, генерала из Волгограда Музраева.
Обновлено в 08:07
Экономика
В России IT-преступность за год выросла почти в полтора раза
Преступность в сфере высоких технологий в России по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза, свидетельствует статистика Генпрокуратуры.
Обновлено в 07:46
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Политика
Патрушев: США не представили доказательств нарушения ДРСМД Россией
Вашингтон не представил Москве ни одного доказательства якобы имевшего место нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а свои собственные нарушения США обсуждать отказались.
Обновлено в 08:01
Технологии
ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
В ФСБ информацию пока не комментируют. Отметим, КЦ РФ для борьбы с фишинговыми сайтами привлекает не только НКЦКИ.
Обновлено в 04:11
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Футбол
«Динамо» согласовало контракт с Нойштедтером
Обновлено в 05:54
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Интернет
Microsoft назвала новые цели атак российских хакеров
В своем корпоративном блоге компания Microsoft предупредила пользователей о новой волне активизации "русских хакеров", а именно группировки Strontium, также известной как Fancy Bear.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Музыка
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн пообещал вернуться в Петербург
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Маленькая Лиза Галкина изобрела собственный смартфон
Максим Галкин выложил ролик, на котором Лиза рассказывает отцу про новенький бумажный смартфон, который она сделала сама.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о главных ценностях своей жизни
Обновлено в 07:46
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
В России отреагировали на заявление генсека НАТО о Крыме
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает предвзятой позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о присоединении полуострова к России.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Авиация Минобороны потушила назначенные ей пожары в Красноярском крае
"По итогам применения с утра 6 августа сего года авиационной группировки Минобороны России в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 06:37
Футбол
Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53