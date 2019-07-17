Недвижимость

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%РИА Новости 09:00

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 3,7% - до 30,1 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата. Как указывается в нем, за полгода в стране сдали 398 тысяч новых квартир.
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За месяц в РФ построили 6 млн квадратных метров жилья

Красная весна14:32

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%

РИА Новости09:00

Строительство жилья в России выросло на 11,4%

Метагазета10:50

Ввод жилья в России по итогам полугодия вырос на 3,7%

Интерфакс09:41

В июне рост жилищного строительства в РФ составил 11,4%, за полугодие - 3,7% - Росстат

Финмаркет09:32

Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%

ТАСС09:10

В России в первом полугодии серьезно выросло число построенных квартир

Недвижимость.RU14:42
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С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
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В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
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В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35

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В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
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Обновлено в 19:48
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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
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ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17

Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
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Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры

Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
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Футбол

Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года

Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
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Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном

Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
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В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию

В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 08:21
Политика

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
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Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»

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В России могут ввести новую систему оплаты вывоза мусора

В России могут ввести новую систему расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.
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Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие

В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост

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Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома

Обновлено в 16:28
Политика

Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
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Впервые в мире обнаружена трехмерная спиновая жидкость

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Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
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Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
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СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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