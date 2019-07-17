Недвижимость
Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%РИА Новости 09:00
Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 3,7% - до 30,1 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата. Как указывается в нем, за полгода в стране сдали 398 тысяч новых квартир.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:41, Ашберн
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Гороскоп на 16 июля: Львам следует внимательнее подойти к покупкам
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 15 июля в 18:00
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
Вашингтон в среду объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну С-400.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Обновлено в 19:17
Политика
Россия не отказалась от идеи отмены виз для граждан Грузии
Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси, готова к переговорам на высшем уровне и по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина.
Обновлено в 19:48
Спорт
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Чемпионка призналась в готовности стать мамой, но череда проектов не давала звезде запланировать декрет.
Обновлено в 15:27
Политика
ЕС требует от России признания в атаке на Boeing MH17
Европейский союз призвал Россию признать себя виновной в атаке на Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом.
Обновлено в 15:47
Авто
Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры
Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.
Обновлено вчера в 23:58
Футбол
Защитник «Крыльев» Рохель подпишет контракт с «Тулузой» на 4 года
Ариэль Красоски, агент защитника «Крыльев Советов» Агустина Рохеля, подтвердил информацию о скором переходе своего клиента в «Тулузу».
Обновлено в 18:04
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Политика
В Кремле ответили на предложение изменить Конституцию
В Кремле ознакомились с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 08:21
Политика
Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 20:28
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
ЖКХ
В России могут ввести новую систему оплаты вывоза мусора
В России могут ввести новую систему расчета стоимости вывоза мусора - по числу баков, передает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
В Госдуме оценили серьезность обещаний Турчинова снести Крымский мост
Обновлено 15 июля в 14:32
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено в 19:57
Наука
Впервые в мире обнаружена трехмерная спиновая жидкость
Обновлено в 10:48
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено в 14:02
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06