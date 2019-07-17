Экономика

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%РИА Новости 09:00

В июне в России построили 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,4% больше июня 2018 года. В 2018 году ввод жилья в эксплуатацию в России снизился на 4,5% и составил 75,7 миллиона квадратных метров.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Девелопер «ЛСР» в I полугодии 2019 года увеличил ввод жилья на 31%

ТАСС10:29

Объем ввода жилья вырос в Омской области почти на четверть

Известиявчера в 07:30

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%

РИА Новости09:00

Смоленская область в I полугодии увеличила ввод жилья на 28%

Интерфакс - Россия10:51

Ввод жилья в России по итогам полугодия вырос на 3,7%

Интерфакс09:41

Объем ввода жилья в Омской области увеличился на четверть

Омскрегионвчера в 06:36

Общая площадь жилищного фонда в Прикамье увеличилась на миллион квадратных метров

Искра (Кунгур)15 июля в 00:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Политика

Минобороны Германии вместо фон дер Ляйен возглавила преемница Меркель

Обновлено в 08:02
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Турецких дипломатов атаковали в Ираке

В иракском Эрбиле неизвестный открыл огонь в ресторане, в котором в этот момент были сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 09:36
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

Обновлено в 07:58
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" и девелоперская группа ЛСР заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 миллиарда рублей на финансирование текущей деятельности предприятий компании, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 05:17
Политика

Соцопрос: В Раду проходят четыре партии

Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Политика

Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщения с Грузией, если Тбилиси стабилизирует ситуацию в стране и устранит угрозы для безопасности россиян, заявил в интервью "Аргументам и фактам" глава российского МИД Сергей Лавров.
Обновлено в 00:58
Общество

Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта

Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Баскетбол

ЦСКА договорился о контракте с хорватским форвардом Бендером

Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с хорватским форвардом Драганом Бендером.
Обновлено в 13:06
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Политика

Владимир Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома

Начальнице юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой было присвоено звание заслуженного юриста России.
Обновлено в 15:04
Футбол

Фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ

Матч первого тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки болельщика напасть на главного судью встречи.
Обновлено в 15:02
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными «всех на всех»

Донецкая и Луганская Народные Республики предложили Киеву в срочном порядке провести обмен по формуле «всех на всех», об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Обновлено в 13:37
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Происшествия

Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян

Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Общество

Сад у Ивановского карьера благоустроят к сентябрю за 246 млн рублей

Обновлено в 09:41
ещё по теме
Главное