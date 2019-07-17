В июне в России построили 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,4% больше июня 2018 года. В 2018 году ввод жилья в эксплуатацию в России снизился на 4,5% и составил 75,7 миллиона квадратных метров.

Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%

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