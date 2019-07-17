Экономика
Ввод жилья в России в первом полугодии вырос на 4%РИА Новости 09:00
В июне в России построили 5,9 миллиона квадратных метров жилья, что на 11,4% больше июня 2018 года. В 2018 году ввод жилья в эксплуатацию в России снизился на 4,5% и составил 75,7 миллиона квадратных метров.
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Общая площадь жилищного фонда в Прикамье увеличилась на миллион квадратных метров
Искра (Кунгур)15 июля в 00:56
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
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Банк «Санкт-Петербург» предоставит ЛСР более 10 млрд рублей
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Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
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