Экономика

Ввод жилья в России в 2018 году сократился на 5%РИА Новости 25 января в 08:04

Ввод жилья в России в 2018 году сократился по сравнению с предыдущим годом на 4,9% - до 75,3 миллиона квадратных метров, сообщается в отчете Росстата.
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В России упали темпы ввода жилья

Накануне.Ru03:08

Ввод жилья в России в 2018 году сократился на 5%

РИА Новости25 января в 08:04

Ввод жилья в Адыгее в 2018г снизился на 23,5%

Интерфакс - Россия00:59

В 2018 году ввод жилья в Дагестане сократился на 54%

РИА Дагестан02:50

Строительство многоквартирных домов упало на 7,4%

Ведомостивчера в 14:42

Ввод жилья в России снизился 3-й год подряд, и улучшения не ожидается

Вести.Финанс01:44

Объем ввода жилья в России за год сократился на 5%

Агентство Строительных Новостей25 января в 09:26
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Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
Происшествия

Кража картины Куинджи из Третьяковки попала на видео

Обновлено в 03:34
Авто

Универсал Kia Ceed SW поступил в продажу в России

Компания Kia объявила о старте продаж на российском авторынке своего нового универсала Ceed SW (Sportswagon) третьей генерации.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Памятник «Вежливым людям» в Крыму облили краской

Обновлено вчера в 21:16
Общество

В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Обновлено в 03:18
Общество

Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Nissan поднял цены на свои кроссоверы в России

Обновлено вчера в 22:22
Авто

Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха

Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Общество

В Москве за неполные сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве к утру воскресенья, 27 января, выпала треть месячной нормы осадков за неполные сутки, сообщили в городском метеобюро.
Обновлено вчера в 00:46
Экономика

«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных

В ФРИИ отмечают, что в этом случае граждане смогут зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. рублей в год, это будет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых, а также позволит перечислить "в казну несколько миллиардов рублей" от физлиц и налоги участвующих в обороте данных юрлиц.
Обновлено в 00:45
Гаджеты

В Samsung решили отказаться от пластика в упаковке гаджетов

Обновлено в 03:26
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Завершение контракта о транзите российского газа через украинскую территорию в Европу приведет к краху экономики Украины, заявил депутат Верховной рады от партии «За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

Назван топ-5 автомобилей, которые лучше не покупать с рук

Эксперты подготовили список из пяти самых дорогостоящих в ремонте автомобилей, представленных на вторичном рынке России.
Обновлено в 00:34
Кино

Фильм «Черная пантера» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Награды в номинации «Лучший актер» удостоился сыгравший в фильме «Богемская рапсодия» роль солиста британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри Рами Малек.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Утром в понедельник индекс Мосбиржи — один из основных российских фондовых индикаторов превысил психологический рубеж 2500 пунктов, обновив исторический максимум на фоне новостей о том, что США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Кемерово из-за сообщений о минировании эвакуируют больницы и школы

Обновлено в 03:07
Авто

ЗИЛ распродает «Бычки» без пробега

На «Авито» выставлена на продажу целая партия из девяти автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок» без пробега.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В омском детсаду воспитатель заклеивала детям рот скотчем

В Омске следователи начали проверку информации о том, что в одном из городских детсадов воспитательница связывала детей и заклеивала им рот скотчем.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Задержан подросток, пять раз «минировавший» школу в Новой Москве

Полицейские задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц сообщал о минировании школы в Новой Москве, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по столице Юрий Титов.
Обновлено в 03:04
Экономика

В России ограничили проценты и неустойку по кредитам до одного года

Ставка по потребительским кредитам до одного года теперь не может превышать 1,5 процента в день.
Обновлено вчера в 23:21
Единоборства

В сети появилось видео нокаута Емельяненко в поединке с Бейдером

В интернете опубликована запись с финального поединка Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.
Обновлено вчера в 00:55
Общество

Губернатор Томенко отчитал алтайскую чиновницу за громкое высказывание

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании 28 января объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой, пишет пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Депутат избил женщину и подростка после корпоратива и поплатился

Против депутата Чемальского райсовета народных депутатов (Республика Алтай) Юрия Корнеева, который избил двух женщин и подростка после новогоднего корпоратива, возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Нанесение побоев из хулиганских побуждений»), передает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону.
Обновлено в 02:56
Общество

«Росконтроль» проверил баклажанную икру

В образцах брендов Bonduelle, «Грядка удачи / Наша семья», «Дядя Ваня» и EKO было обнаружено незначительное занижение количества жира и соли, однако такое несоответствие ГОСТу эксперты назвали достоинством, ведь баклажанная икра не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, беременным, кормящим матерям и детям из-за большого процента уксуса.
Обновлено в 00:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Нина Балдычева скончалась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни скончалась прославленная советская лыжница, Олимпийская чемпионка Нина Балдычева.
Обновлено в 02:54
Авто

Chevrolet сделал спецверсию Corvette в честь своих гонщиков

Компания Chevrolet представила спецверсию своего спорткара Corvette — исполнение Drivers Series посвящено заводским гонщикам команды Corvette Racing.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Последнего пострадавшего от взрыва в Магнитогорске выпишут из больницы

Последнего пострадавшего после ЧП в жилом доме Магнитогорска планируют завтра выписать из больницы, сообщили в понедельник в минздраве Челябинской области.
Обновлено в 03:25
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено вчера в 18:25
Экономика

В России заработала система быстрых платежей

С 28 января в России в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей (СБП). В полноценном режиме платформа заработает 29 февраля.
Обновлено вчера в 20:34
Авто

Автомобиль Lamborghini Urus получил внедорожный пакет улучшений

Автомобиль итальянской компании Lamborghini, модель Urus, оснастили внедорожным пакетом улучшений.
Обновлено в 03:38
Здоровье

Употребление йогурта поможет нормализовать давление

Обновлено вчера в 23:10
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