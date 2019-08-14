Транспорт
Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрьАгентство Москва 09:20
«По уточненным данным, ввод в эксплуатацию третьей ВПП намечен на сентябрь 2019 г.», - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что ВПП-3 аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 г.
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Общество
Минтруд высказался о сокращении рабочей недели
В Министерстве труда и социальной защиты во вторник прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России сократить рабочую неделю до четырех рабочих дней.
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Общество
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Свыше 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено в 15:20
Единоборства
Сын Кости Цзю одержал очередную победу
Сын российского боксера Константина Цзю, чемпион Австралии в весовой категории до 69,9 кг Тим Цзю одержал победу над Дуайтом Ричи.
Обновлено в 11:08
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Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Швейцарские банки не хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Происшествия
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Мадуро рассказал о плане покушения на него
Венесуэльский лидер Николас Мадуро рассказал, что бывший глава Колумбии Альваро Урибе Велес готовил план покушения на него и планировал осуществить его при помощи наемников.
Обновлено в 19:59
Наука
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей, которые помогут раскрыть тайну эволюции, сообщает Pics Holder.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Ким Чен Ын и Путин обменялись поздравлениями
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Издание Business Insider назвало три «провальных» разработки нового российского вооружения, пишет «Взгляд».
Обновлено в 15:07
Политика
В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины
Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины».
Обновлено в 12:43
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 21:44
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Обновлено в 19:57
Единоборства
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Обновлено в 15:50
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Политика
Рейтинг партии «Единая Россия» упал до 28%
За два года, с июня 2017-го по июль 2019-го, рейтинг «Единой России» упал с 39% до 28%, показал опрос «Левада-центра».
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В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
Более 50 заключённых пострадали в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния).
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Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
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Экономика
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Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%
Обновлено в 14:35