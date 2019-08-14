Транспорт

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрьАгентство Москва 09:20

«По уточненным данным, ввод в эксплуатацию третьей ВПП намечен на сентябрь 2019 г.», - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что ВПП-3 аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 г.
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В «Шереметьеве» уточнили сроки ввода третьей взлетно‑посадочной полосы

РИАМО09:07

Ввод в эксплуатацию ВПП-3 в Шереметьево запланирован на сентябрь

Москва 2410:00

Вновь перенесли ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево

Эхо Москвы08:30

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрь

Агентство Москва09:20

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РИА Новости09:27

Открытие третьей ВПП в «Шереметьево» отложили до конца сентября

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