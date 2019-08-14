«По уточненным данным, ввод в эксплуатацию третьей ВПП намечен на сентябрь 2019 г.», - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что ВПП-3 аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 г.

Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрь

Футбол Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти) 14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.

Космос Тульские пряники отправят в космос Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

Общество Соболь объявила о прекращении голодовки Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.

Культура Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.

Футбол Алана Мамаева навестила мужа в колонии Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.

Политика Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Футбол "Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда".

Политика Украинского замминистра задержали при получении взятки Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.

Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Происшествия Трое полицейских ранены в перестрелке в Филадельфии В американской Филадельфии произошла перестрелка, в которой огнестрельные ранения получили трое полисменов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Происшествия Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

Происшествия В Ялте уличный артист сломал челюсть священнику на глазах у его сына По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. Он набросился на священнослужителя, когда тот гулял с маленьким ребенком.

Политика В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Медведь искупался на пляже Урюпинска рядом с отдыхающими На видеозаписи женщина ведет медведя на поводке в воду, хищник с удовольствием плещется в реке рядом с отдыхающими.

Кино Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.

Политика Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД "Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Политика Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44% Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Экономика Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Интернет В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Происшествия Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.

Политика Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.