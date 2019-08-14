Транспорт
Ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево запланирован на сентябрьАгентство Москва 09:20
«По уточненным данным, ввод в эксплуатацию третьей ВПП намечен на сентябрь 2019 г.», - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что ВПП-3 аэропорта Шереметьево планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 г.
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Футбол
Ливерпуль — Челси 2:2 (5:4 по пенальти)
14 августа сезон большого английского футбола продолжится на европейской арене – "Ливерпуль" и "Челси" сыграют матч за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 09:55
Космос
Тульские пряники отправят в космос
Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.
Обновлено в 13:32
Общество
Соболь объявила о прекращении голодовки
Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
Обновлено в 16:34
Культура
Американский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Цены на нефть вновь снижаются после небольшого роста накануне
Цены на нефть сегодня снижаются после небольшого роста накануне.
Обновлено вчера в 02:28
Футбол
Алана Мамаева навестила мужа в колонии
Алана, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, побывала в исправительной колонии общего режима № 4 в Белгородской области.
Обновлено в 15:31
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено в 13:29
Футбол
"Это вообще законно?" Нападающий "Торпедо" забил сумасшедший гол
Нападающий московского "Торпедо" Иван Сергачев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против курского "Авангарда".
Обновлено в 17:34
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Происшествия
Трое полицейских ранены в перестрелке в Филадельфии
В американской Филадельфии произошла перестрелка, в которой огнестрельные ранения получили трое полисменов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Происшествия
В Ялте уличный артист сломал челюсть священнику на глазах у его сына
По словам мужчины, нападавший оказался уличным артистом. Он набросился на священнослужителя, когда тот гулял с маленьким ребенком.
Обновлено в 14:32
Политика
В Кремле прокомментировали введение четырехдневной рабочей недели
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об инициативе ввести четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Медведь искупался на пляже Урюпинска рядом с отдыхающими
На видеозаписи женщина ведет медведя на поводке в воду, хищник с удовольствием плещется в реке рядом с отдыхающими.
Обновлено в 12:30
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри тайно отдохнули на Ибице с сыном
Уточняется, что супруги прибыли на Ибицу на частном самолете, их сопровождали несколько охранников.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Экономика
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Интернет
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Политика
Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО
Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38