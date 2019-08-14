Общество
Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 годаИнтерфакс 06:11
В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 года. На тот момент готовность объекта оценивалась более чем в 90%. В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации называл срок 1 сентября этого года.
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Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Авто
Новый SsangYong Actyon получил мощный турбомотор
Известный автобренд SsangYong представил в начале этого года новинку Actyon. Новый кроссовер стал наиболее доступной моделью в линейке.
Обновлено в 05:25
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Энергетика
Польша намерена увеличить стоимость транзита российского газа
Власти Польши выразили недовольство ценой, которую "Газпром" сейчас платит за транспортировку газа через территорию страны, и заявили, что будут стремиться повысить ее после истечения нынешнего контракта.
Обновлено в 05:48
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Здоровье
В России стали чаще умирать от рака
Всего в России за первое полугодие 2019 года умерли 918 503 человека. Это на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
Обновлено в 08:39
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Футбол
Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах
Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество
Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея
Сильный лесной пожар возник во вторник на греческом острове Эвбея недалеко от Афин, эвакуированы послушники монастыря Макрималлис Панагиас Теотоку.
Обновлено вчера в 00:53
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T Pro выйдет 20 августа
Длительное время пользователи ждали релиза нового смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, который является глобальной версией китайского флагмана K20 Pro.
Обновлено в 03:38
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Политика
В Сирии нашелся пропавший российский активист
Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.
Обновлено в 05:30
Политика
«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова
«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Политика
Кремль счел перебором ужесточение правил общения ученых с иностранцами
В Кремле считают излишне строгим решение Минобрнауки об ужесточении правил общения ученых с иностранцами и утверждают, что такие решения ни к чему хорошему не приведут.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Снаряд времен войны обнаружили в Новой Москве
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в садовом товариществе "Росинка" в Новой Москве.
Обновлено в 03:26
Космос
Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".
Обновлено в 02:55
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Политика
Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Экономика
Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпан
Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее.
Обновлено в 04:21
Кино
Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
Леонардо Ди Каприо рассказал журналисту New York Post, что считает фильм провальным из-за того, что был неопытным и только начинал карьеру.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Песков заявил о преждевременности выводов о падении интереса к выборам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы из опроса Левада-центра, который зафиксировал падение интереса россиян к парламентским выборам.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49