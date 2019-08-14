Общество
Ввод третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» перенесен на конец 2020 годаИнтерфакс 06:11
В апреле Росавиация сообщала, что "строительная готовность комплекса новой взлетно-посадочной полосы в полном объеме" ожидается 1 июля 2019 года. На тот момент готовность объекта оценивалась более чем в 90%. В начале июля источник "Интерфакса" в Росавиации называл срок 1 сентября этого года.
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Политика
Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД
"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Энергетика
Приемный терминал для «Турецкого потока» построен на 95%
Обновлено в 04:06
Энергетика
Польша намерена поднять плату за транзит российского газа
Власти Польши назвали цену, по которой «Газмпром» осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу «Ямал—Европа», «практически равной нулю», и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Энергетика
Стала известна дата слушаний по аресту активов «Газпрома» «Нафтогазом»
В отчете российского газового холдинга "Газпром" по РСБУ названы сроки, в которые пройдут слушания по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза", об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:23
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Медведчук заявил о готовности помогать другим партиям на Украине
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова помогать другим партиям, которые будут пытаться изменить ситуацию на Украине в вопросах мира, экономики, коммунальных тарифов.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Гериатр назвал продукт, который поможет отсрочить деменцию
Популярная пряность куркума помогает сохранить здоровье мозга.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Политика
Зюганов заявил об опасности повторения 90-х годов
По словам Зюганова, существует опасность повторения 1990-х годов, когда «убили 80 тысяч предприятий, пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих».
Обновлено в 10:03
Футбол
Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы
Португалец испытывает дискомфорт в приводящей мышце левого бедра, из-за чего он ближайшие несколько дней будет работать по индивидуальной программе.
Обновлено в 09:44
Наука
В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет
В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Петербурге загорелась крыша бизнес-центра
Пожарные ликвидируют возгорание площадью 200 квадратных метров на кровле и чердаке административного здания в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 10:52
Общество
Автор жалобы на телеграм-канал «Товарищ майор» намерен дойти до ЕСПЧ
Как сообщает «Медуза», Волнов написал заявление после того, как в анонимном телеграм-канале «Товарищ майор» выложили базу с личной информацией о нескольких тысячах человек, так или иначе причастных к протестным акциям в Москве, в том числе персональные данные самого депутата.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ.
Обновлено в 07:51
Космос
У кометы Чурюмова-Герасименко заметили неопознанный объект
Международная группа астрономов, изучая снимки кометы Чурюмова-Герасименко, заметила рядом с ней необычный «спутник» – достаточно крупный фрагмент твердой породы.
Обновлено в 08:27
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43