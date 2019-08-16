Авто

Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 годRT на русском 04:37

Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк.
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Как будут применяться новые государственные регистрационные знаки?

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МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца

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Введение нового стандарта автомобильных номеров перенесли на 2020 год

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