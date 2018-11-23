Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Согласно документам, в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.

Энергетика Энергетика Нефть Brent за день подешевела на 5%

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский» Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».

Экономика Экономика «Роснефть» подала иск против биржевого трейдера Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.

Экономика Экономика ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга "Нафтогаз" перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.

Экономика Экономика Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинской «дочки» Сбербанка.

Финансы Финансы ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.

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