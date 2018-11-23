Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых
РИА Новости
06:38

Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Согласно документам, в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.
РИА Новости06:38

Подробнее о событии

В Совфеде одобрили закон о налогах для самозанятых граждан

РЕН ТВ07:56

Совет Федерации одобрил закон по введению налога для самозанятых

Вечерняя Москва07:54

Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых

РБК07:03

Совет Федерации одобрил закон о налогах для самозанятых

РИА Новости06:38

Совфед одобрил пакет законов о налоге для самозанятых

Москва 2406:38

Пакет законов о налоговом эксперименте для самозанятых граждан одобрен Советом Федерации

Агентство Москва06:11

Совет Федерации одобрил введение налогов для самозанятых

ТАСС06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent за день подешевела на 5%

Обновлено в 08:58
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:44
Экономика

«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера

Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика

ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:49
Энергетика

«Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга

"Нафтогаз" перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.
Обновлено в 08:37
Экономика

Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка

Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинской «дочки» Сбербанка.
Обновлено в 08:34
Финансы

ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка

Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:01
Экономика

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика

Мамы в декрете наторговали на полтриллиона

«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 08:50
Экономика

Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Обновлено в 08:33
Экономика

Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ

Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика

Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ

Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика

СМИ Италии сообщают о возможной отставке министра по делам Европы

Министр по делам Европы Паоло Савона рассматривает возможность выхода в отставку из-за разногласий с другими министрами правительства Италии по вопросу о бюджете, передает Corriere della Sera в пятницу, 23 ноября.
Обновлено в 08:40
Экономика

В Тюменской области принят дефицитный бюджет

Депутаты Тюменской областной думы 23 ноября приняли региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 08:35
Экономика

Суд взыскал 2 млрд рублей с дочерней компании Genser по иску Связь-банка

Арбитражный суд Москвы 14 ноября удовлетворил иск Связь-банка о взыскании с дочерней компании автодилера Genser — ООО "Дженсер сервис Ю7" 2 млрд руб. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:21
ещё по теме
Главное