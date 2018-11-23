Экономика
Совет Федерации одобрил три закона о налогах для самозанятых граждан. Согласно документам, в 2019-2028 годах в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях пройдет эксперимент по вводу налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых.
РИА Новости06:38
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Энергетика
Нефть Brent за день подешевела на 5%
Обновлено в 08:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:44
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:49
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал переплату «Газпрома» за транзит в счет долга
"Нафтогаз" перечислил 3,8 миллиона долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.
Обновлено в 08:37
Экономика
Суд в Киеве снял арест с акций и имущества «дочки» Сбербанка
Киевский апелляционный суд снял арест с акций и имущества украинской «дочки» Сбербанка.
Обновлено в 08:34
Финансы
ВТБ повысил ставки по вкладам для клиентов банка
Ставка по новому вкладу «Лояльный» составит 7,5%. «Предложение доступно для клиентов, уже оформивших депозит в ВТБ и желающих разместить дополнительные средства на счетах банка», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:01
Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН».
Обновлено в 08:09
Экономика
Мамы в декрете наторговали на полтриллиона
«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 08:50
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Обновлено в 08:33
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
СМИ Италии сообщают о возможной отставке министра по делам Европы
Министр по делам Европы Паоло Савона рассматривает возможность выхода в отставку из-за разногласий с другими министрами правительства Италии по вопросу о бюджете, передает Corriere della Sera в пятницу, 23 ноября.
Обновлено в 08:40
Экономика
В Тюменской области принят дефицитный бюджет
Депутаты Тюменской областной думы 23 ноября приняли региональный бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Обновлено в 08:35
Экономика
Суд взыскал 2 млрд рублей с дочерней компании Genser по иску Связь-банка
Арбитражный суд Москвы 14 ноября удовлетворил иск Связь-банка о взыскании с дочерней компании автодилера Genser — ООО "Дженсер сервис Ю7" 2 млрд руб. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:21