Футбол

«Вулверхэмптон» вырвал победу в «Лестера» в сверхрезультативном матчеСпорт-Экспресс 09:28

"Вулверхэмптон" обыграл "Лестер" в матче 23-го тура чемпионата Англии.
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«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ

Газета.Ru09:49

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера», Жота оформил хет-трик

Матч ТВ09:28

Гол на 93-й минуте принёс «Вулверхэмптону» победу в матче с «Лестером»

Чемпионат09:44

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестера», Жота оформил хет-трик

Sport24.ru09:25

«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Лестер»

Советский спорт09:24

«Вулверхэмптон» вырвал победу в «Лестера» в сверхрезультативном матче

Спорт-Экспресс09:28

АПЛ. «Ливерпуль» принимает «Кристал Пэлас», «Челси» в гостях у «Арсенала»

LiveSport.ru10:28
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия

Настя Рыбка в суде попросила прощения у Дерипаски

Обновлено в 10:44
Происшествия

В Норвегии задержали россиянина, напавшего с ножом на женщину

По данным норвежской прессы, которая ссылается на представителя службы безопасности полиции Бенедикта Бьёрнланда, россиянину около 20 лет.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Обновлено в 10:53
Общество

Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло

Обновлено в 08:24
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги

Обновлено в 02:10
Происшествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде

Обновлено в 07:00
Общество

Скончался «самый милый в мире пес»

Обновлено в 11:08
Авто

Суперкар Jaguar из фильма о «Бонде» выставлен на продажу

По некоторым данным, выставленный на продажу суперкар является одним из четырех, которые использовались каскадерами при съемах фильма «Спектр».
Обновлено в 03:10
Хоккей

Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Сборная Дивизиона Чернышева выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ. По итогам всех конкурсов команда набрала 9 очков.
Обновлено в 10:29
Авто

Названы самые популярные автомобили на рынке Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «Автостат» назвали самые популярные автомобили в Москве в 2018 году.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Политика

Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Глава бывшего Киевского патриархата Филарет (в миру Михаил Денисенко) начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
Обновлено в 09:18
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Обновлено в 10:09
Кино

Съемки третьей части «Фантастических тварей» отложили

Кинокомпания Warner Bros. решила перенести съемки третьей части фильма «Фантастические твари» с июля до поздней осени.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Архангельске

Обновлено в 10:03
Общество

Королеву Великобритании уличили в нарушении закона

Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В Москве убили вступившегося за девушку мужчину

45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Происшествия

СК проверяет законность охоты чиновников на медведя

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Общество

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Политика

Путин окунулся в прорубь на крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Обновлено в 07:06
Интернет

Facebook разрабатывает новое приложение с мемами для подростков

Обновлено в 07:02
Спорт

Непряева стала серебряным призером в спринте лыжного Кубка мира

Обновлено в 08:35
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На Лолиту подали в суд из-за долга за ЖКХ

ТСЖ просит взыскать с певицы задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги.
Обновлено в 06:41
Спорт

МОК обвинили в сокрытии доказательств непричастности россиян к допингу

Перед Олимпиадой в Пхенчхане Международный олимпийский комитет (МОК) пошел на нарушение процессуальных прав российских спортсменов, чтобы скрыть доказательства их непричастности к нарушению антидопинговых правил.
Обновлено в 07:27
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Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
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По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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