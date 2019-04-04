Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил у «Бенфики» Хименеса за рекордные £30 млнSport24.ru 08:02
Соглашение с Хименесом рассчитано на четыре года (до 2023-го) и вступит в силу с 1 июля. Как сообщает Daily Mail, сумма трансфера составила рекордные для «Вулверхэмптона» £30 млн. В составе «Вулверхэмптона» Хименес провел 37 матчей, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.
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