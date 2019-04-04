«Вулверхэмптон» выкупил у «Бенфики» Хименеса за рекордные £30 млнSport24.ru 08:02

Соглашение с Хименесом рассчитано на четыре года (до 2023-го) и вступит в силу с 1 июля. Как сообщает Daily Mail, сумма трансфера составила рекордные для «Вулверхэмптона» £30 млн. В составе «Вулверхэмптона» Хименес провел 37 матчей, забил 15 голов и сделал 8 голевых передач.

«Вулверхэмптон» выкупил у «Бенфики» Хименеса за рекордные £30 млн

Авто Lada Vesta показала рекордный уровень продаж По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Происшествия Американец мечом отрубил руку незнакомцу из-за кепки с лозунгом Трампа Житель Сан-Франциско отрубил мечом руку мужчине, который сбил с него кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», передает NBC Bay Area.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Политика Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Экономика Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.

Политика Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».

Культура Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.

Политика Байден отреагировал на опубликованное Трампом шуточное видео Бывший вице-президент Джо Байден отреагировал на шуточное видео, которое опубликовал американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Экономика Госдума одобрила законопроект о крабовых аукционах в первом чтении Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о крабовых аукционах.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.

Политика «Военторг» запустил в продажу «куртку как у Путина» Компания "Военторг" запустила в продажу демисезонную ветровку, в которой президент России Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Военторга".

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на бирже NASDAQ потерял $1,1 млрд из-за падения акций Tesla на 11%, пишет Bloomberg.

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.