Футбол

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную суммуСпорт-Экспресс 07:44

Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков". Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года. По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
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Мексиканский футболист. Нападающий клуба «Бенфика» и сборную Мексики, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс». Олимпийский чемпион 2012 года. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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