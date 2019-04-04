«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную суммуСпорт-Экспресс 07:44

Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков". Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года. По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Политика Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Общество В Удмуртии депутаты предложили штрафовать родителей курящих детей В Удмуртии депутаты государственного совета предлагают штрафовать родителей курящих детей.

Происшествия В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.

Спорт Российского тренера отстранили за фальсификацию допинг-проб Российский тренер Алексей Савин временно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Хоккей Кейн обновил личный рекорд по очкам за сезон в НХЛ Ранее достижением Кейна было 106 очков, которые он набрал в сезоне-2015/16. Вдобавок Кейн был признан первой звездой матча.

Происшествия В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения Прокурор Юрьянского района Кировской области через суд добился блокировки доступа к приложениям онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащих пропаганду криминала, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Политика Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Общество Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Политика Путин пригласил президента Анголы в Сочи Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.

Политика Трамп встретится с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 4 апреля Президент США Дональд Трамп примет вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ в Белом доме в Вашингтоне 4 апреля, сообщает пресс-служба администрации американского президента.

Авто Lada Largus «для экономных» поступила в продажу 4 апреля начались продажи двухтопливной версии Lada Largus, работающей на бензине и на метане.

Армия и оружие Власти в Триполи привели войска в состояние повышенной готовности Президентский совет Ливии, исполняющий функции главы африканского государства, объявил о приведении вооруженных сил страны в состояние всеобщей боевой готовности.

Общество «Учительница в купальнике» будет вести рубрику в издательстве «Просвещение» "Учительница в купальнике" из Барнаула Татьяна Кувшинникова, в судьбе которой принял участие губернатор Виктор Томенко, в официальных сообществах издательства «Просвещение» в интернете будет вести рубрику «Здоровый образ жизни», сообщили в пресс-службе издательства.

Политика В Совфеде оценили заявление эстонского политика об отмене санкций Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление экс-мэра Таллина Эдгара Сависаара, который призвал обсудить отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Экономика Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы «Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.

Общество Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Общество Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Политика В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.