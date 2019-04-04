Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную суммуСпорт-Экспресс 07:44
Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков". Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года. По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
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Обновлено в 12:53
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«Маркетологи играют на интересе к здоровому образу жизни»
Основной бум органического производства ожидается в ближайшие два-три года.
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Общество
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В России отменили карточки СНИЛС
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
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