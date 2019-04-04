Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную суммуСпорт-Экспресс 07:44
Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков". Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года. По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
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Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 14:30
Политика
В продажу запустили «куртку как у Путина»
Обновлено в 07:57
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля
За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Авто
В России зафиксирован рекорд продаж Lada Vesta
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено в 03:31
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Политика
Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он согласен провести дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Обновлено в 01:46
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Энергетика
Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель
Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Футбол
Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»
Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
Обновлено в 06:59
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Игры
Трейлер Ancestors: The Humankind Odyssey демонстрирует механики игры
В сети появился новый геймплейный трейлер Ancestors: The Humankind Odyssey - новой игры Патриса Дезиле, создателя франшизы Assassin's Creed.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Аршавин и Барановская обратились к дочери
Экс-игрок сине-бело-голубых опубликовал в инстаграме фото с совместного празднования 11-летия, на котором запечатлен с дочерью и младшим сыном.
Обновлено в 06:22
Политика
Новые санкции США могут заблокировать активы крупнейших банков РФ
Кроме того, документ предусматривает такую же меру и для активов «высокопоставленных политиков и олигархов» и запрет для них на въезд в США.
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников
В России выпускники высших и средних профессиональных учебных заведений имеют большие шансы быстро трудоустроиться в сферах здравоохранения и информационных технологий.
Обновлено в 04:35
Политика
Google заблокировал аккаунт Зеленского
Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео
Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саид Керимов (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Россия обвинила НАТО в недоговороспособности
Как пояснили в МИД РФ, и в самом альянсе, и многие представители стран НАТО регулярно декларируют необходимость поддержания диалога с Россией с целью поиска компромиссов и снижения риска военного противостояния.
Обновлено в 05:07
Общество
Алексей Текслер рассказал о грядущих отставках в мэрии Челябинска
Журналисты спросили, планирует ли Алексей Текслер инициировать кадровые перестановки в мэрии.
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