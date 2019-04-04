Футбол

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную суммуСпорт-Экспресс 07:44

Нападающий Рауль Хименес стал игроком "Вулверхэмптона" на постоянной основе, сообщает пресс-служба "волков". Контракт с мексиканским футболистом подписан до лета 2023 года. По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
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«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики»

Sports.ru07:44

«Вулверхэмптон» выкупил у «Бенфики» Хименеса за рекордные £ 30 млн

Sport24.ru08:02

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму

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