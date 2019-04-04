Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики»Sports.ru 07:44
Нападающий Рауль Хименес остается в «Вулверхэмптоне» на постоянной основе. Английский клуб подтвердил, что 27-летний форвард выкуплен у «Бенфики». С игроком заключен контракт на четыре года.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
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Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия
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Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
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Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Глава Чечни уточнил, что Саидов действительно был одним из помощников постпреда, но работал на общественных началах.
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
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Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста не нарушает российскую Конституцию, так как его определение является прерогативой законодателя.
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Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
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Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
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Новозеландскому стрелку предъявят 50 обвинений в убийстве
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Обновлено в 01:32
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Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
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Apple исправит на своих картах принадлежность Крыма – депутат ГД
Депутаты Государственной Думы РФ и представитель Apple договорились, что недоработки по отображению принадлежности Крыма как части России на картах компании будут устранены.
Обновлено в 14:09
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Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
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Здоровье
Названы основные причины отрыва тромба
Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
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Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез
По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
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Неймар: «Скучаю по времени в „Барселоне“»
Обновлено в 16:15
Происшествия
Во Франции автобус влетел в группу пешеходов
В пригороде Парижа на станции Сюси-ан-Бри автобус влетел в группу пешеходов. Об этом 4 апреля сообщает издание L’Express.
Обновлено в 16:49
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«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
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Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
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Обновлено вчера в 14:32
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Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
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Экономика
Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг
Банки, платежные системы и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг — прием к оплате платежных карт.
Обновлено в 18:05
Футбол
Роналду проиграл журналу в суде
Криштиану Роналду проиграл суд газете Der Spiegel.
Обновлено в 11:00
Футбол
Гинер дал прогноз на дерби ЦСКА — «Спартак»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Обновлено в 06:27
Здоровье
Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15