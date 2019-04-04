Футбол

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики»Sports.ru 07:44

Нападающий Рауль Хименес остается в «Вулверхэмптоне» на постоянной основе. Английский клуб подтвердил, что 27-летний форвард выкуплен у «Бенфики». С игроком заключен контракт на четыре года.
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«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за 38 млн евро

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«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики»

Sports.ru07:44
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Мексиканский футболист. Нападающий клуба «Бенфика» и сборную Мексики, выступающий на правах аренды за «Вулверхэмптон Уондерерс». Олимпийский чемпион 2012 года. Участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов.
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
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