Футбол
«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка АнглииСпорт-Экспресс 17:58
Кубок Англии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Молине»
Вилли Боли
|41′
Рубен Невеш
|43′
|45′+1′
Неманья Матич
|52′
Маркус Рэшфорд
|62′
Андер Эррера
Рауль Хименес
|70′
|71′
Андер Эррера
Андреас Перейра
Диого Жота
|76′
|84′
Виктор Линделеф
Конор Коуди
|86′
|86′
Неманья Матич
Хуан Мата
|86′
Джесси Лингард
Скотт Мактомини
Диого Жота
Адама Траоре
|87′
|90′+4′
Диого Далот
Рауль Хименес
Элдер Кошта
|90′+5′
|90′+5′
Маркус Рэшфорд
|38%
|Владение мячом
|62%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|–
|10
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|5
|3
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
21
Рудди
2
Доэрти
27
Саисс
16
Коуди
15
Боли
19
Кастро
32
Дендонкер
8
Невеш
28
Моутинью
10
Кошта
37
Траоре
22
Ромеро
20
Далот
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
15
Перейра
8
Мата
6
Погба
39
Мактомини
10
Рэшфорд
11
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑3‑3
"Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле - 2:1. Хозяева забили два мяча в середине второго тайма с разницей в шесть минут. Голы на счету нападающих Рауля Хименеса и Диого Жоты.
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