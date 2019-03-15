Футбол

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка АнглииСпорт-Экспресс 17:58

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Молине»
Вилли Боли
41′
Рубен Невеш
43′
45′+1′
Неманья Матич
52′
Маркус Рэшфорд
62′
Андер Эррера
Рауль Хименес
70′
71′
Андер Эррера
Андреас Перейра
Диого Жота
76′
84′
Виктор Линделеф
Конор Коуди
86′
86′
Неманья Матич
Хуан Мата
86′
Джесси Лингард
Скотт Мактомини
Диого Жота
Адама Траоре
87′
90′+4′
Диого Далот
Рауль Хименес
Элдер Кошта
90′+5′
90′+5′
Маркус Рэшфорд
"Вулверхэмптон" в четвертьфинале Кубка Англии обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле - 2:1. Хозяева забили два мяча в середине второго тайма с разницей в шесть минут. Голы на счету нападающих Рауля Хименеса и Диого Жоты.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

Спорт-Экспресс17:58

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2, 16 марта 2019, Кубок Англии

Чемпионат18:20

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»: будет ли победитель?

Все про Спорт рувчера в 10:06

Хименес о победе над «МЮ»: «Вулверхэмптон» пишет историю. Невероятный вечер»

Sports.ru18:00

«Вулверхэмптон» выбил «МЮ» из Кубка Англии

LiveSport.ru18:05

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии

Евро-футбол.ру17:48

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из розыгрыша Кубка Англии

Матч ТВ17:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
Происшествия

Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой

Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал причину смерти певицы

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца после заражения крови.
Обновлено в 14:05
Политика

Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии

Как передает ТАСС со ссылкой на РТС, демонстранты захватили два входа в здание и забросали его яйцами.
Обновлено в 19:16
Происшествия

Reuters узнало детали переговоров пилота Boeing перед крушением

Пилот Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines перед крушением в окрестностях Аддис-Абебы просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем.
Обновлено в 19:36
Политика

Украинская журналистка рассказала о визите в Крым

Журналист украинского издания «Страна.ua» Олеся Медведева поделилась впечатлениями от визита в Крым.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 14:49
Происшествия

В столкновениях в Париже пострадали 60 человек

В восемнадцатом по счету выступлении приняли участие свыше 32 тыс. человек.
Обновлено в 18:19
Политика

Зузана Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

На состоявшихся в минувшую субботу, 16 марта, ыыборах президента Словакии лидирует заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия", адвокат Зузана Чапутова.
Обновлено в 19:29
Космос

Рогозин назвал срок начала испытания модуля «Наука» для МКС

Обновлено в 19:22
Спорт

Логинов не думал о медали во время эстафеты на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не думал о результате эстафеты, когда начинал бежать свой этапе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала последнее фото с Началовой

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Юлией Началовой и поделилась фотографией, сделанной в тот день.
Обновлено в 17:01
Единоборства

Жамалдаев победил Балаева и стал чемпионом ACA

Салман Жамалдаев победил единогласным решением судей Марата Балаева в поединке за пояс чемпиона ACA в полулегком весе.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Семья Началовой пока не подтверждает начавшийся отек мозга у певицы

По данным канала, у находящейся в коме артистки начался отек мозга, который осложняет двусторонняя пневмония.
Обновлено 14 марта в 17:47
Армия и оружие

США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Обновлено в 12:30
Музыка

Назван наиболее вероятный победитель «Евровидения-2019»

Испанская газета El Periodico опубликовала рейтинг претендентов, которые наиболее вероятно будут среди лидеров по итогам песенного конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 19:15
Происшествия

В Швеции у самолета загорелся двигатель

Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в программе «Секрет на миллион», вышедшей на телеканале НТВ 16 марта, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус

Обновлено в 17:26
Политика

Кандидат в главы ЕК поделился планами борьбы с «Северным потоком-2»

Депутат Европарламента от Германии, кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал, что в случае если ему удастся занять эту должность, он сделает все возможное, чтобы заблокировать проект «Северный поток-2».
Обновлено в 15:32
Хоккей

Дубль Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес» в гостях

«Флорида Пантерз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Увеличилось число погибших при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии

Комиссар новозеландской полиции Майк Буш сообщил, что число погибших в результате стрельбы в двух мечетях в Новой Зеландии возросло до 50, передает Reuters.
Обновлено в 17:03
Происшествия

В Сибае напали на политолога Никиту Исаева

Неизвестные атаковали политолога Никиту Исаева, который приехал в Башкирию в Сибай, чтобы выяснить, что происходит с воздухом в городе.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Обновлено в 08:29
Культура

Кинокритик Долин ответил на обвинения в связи с отзывом на «Балканский рубеж»

Теле- и радиоведущий Антон Долин отреагировал на подозрения в том, что он мог преследовать корыстные цели, оставив крайне негативный и фактологически необоснованный отзыв на новый российско-сербский фильм «Балканский рубеж» о событиях в Косово.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Мирные жители погибли при взрыве в сирийском Дейр-эз-Зоре

Обновлено в 17:39
Музыка

Гришковец назвал Шнурова презирающим все предателем

Обновлено в 05:37
Происшествия

Видео падения метеорита в Эвенкии появилось в соцсетях

Очевидец сообщил краевому телеканалу "Енисей", что гулял на улице с семьей как раз в момент падения космического тела, при этом резко стало светло и тепло.
Обновлено в 08:55
Политика

Появились кадры первого полета самолета МС-21-300

"16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300", — говорится в сообщении Минпромторга, который цитирует ТАСС.
Обновлено в 10:51
Политика

Жители Чечни сочли неубедительными оправдания слов депутата о русских

Как писал "Кавказский узел", депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев 10 марта опубликовал видео, на котором на чеченском языке объявил себя "сыном Ичкерии" и сообщил, что "не любит русских".
Обновлено в 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное