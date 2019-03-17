Футбол

«Вулверхэмптон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка АнглииСоветский спорт вчера в 17:50

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Кубок Англии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Молине»
Вилли Боли
41′
Рубен Невеш
43′
45′+1′
Неманья Матич
52′
Маркус Рэшфорд
62′
Андер Эррера
Рауль Хименес
70′
71′
Андер Эррера
Андреас Перейра
Диого Жота
76′
84′
Виктор Линделеф
Конор Коуди
86′
86′
Неманья Матич
Хуан Мата
86′
Джесси Лингард
Скотт Мактомини
Диого Жота
Адама Траоре
87′
90′+4′
Диого Далот
Рауль Хименес
Элдер Кошта
90′+5′
90′+5′
Маркус Рэшфорд
В матче 1/4 финала Кубка Англии Вулверхэмптон на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:1.
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