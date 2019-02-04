Футбол
«Вулверхэмптон» в переигровке одолел «Шрусбери»ProstoProSport 16:49
Футболисты «Вулверхэмптона» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии дома переиграли «Шрусбери Таун». Напомним, что 26 января в Шрусбери команды сыграли вничью со счетом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов 27 вагонов с углем
Обновлено в 18:36
Происшествия
При землетрясении в Азербайджане пострадали три человека
В результате землетрясения в Азербайджане не менее трёх человек получили травмы.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Отец Децла назвал ерундой сообщения о результатах экспертизы
Сообщения СМИ о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося в ночь на 3 февраля в Ижевске, являются недостоверными.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Взрыв прогремел в метро Вашингтона
Обновлено в 16:38
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону России
Обновлено в 10:08
Кино
Джим Керри сыграет в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
В новой постановке театра на сцене предстанут сразу двое адептов темных сил. Одного из них и сыграет знаменитый американский актер.
Обновлено в 13:43
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Лондоне вандалы осквернили могилу Карла Маркса
На лондонском Хайгетском кладбище неизвестные злоумышленники осквернили могилу Карла Маркса и его супруги Женни Вестфален, передает ТАСС.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Интернет
Facebook разрешил удалять отправленные сообщения
Facebook ввел функцию удаления отправленного сообщения в своем мессенджере.
Обновлено в 13:41
Кино
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет без ведущего
Обновлено в 15:42
Происшествия
В Москве эвакуированы более 50 тысяч человек из-за угрозы минирования
Более сотни объектов и порядка 50 тыс. человек были эвакуированы в Москве после анонимных сообщений о минировании.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Швеции обнаружили украденные королевские похоронные регалии
Шведская полиция обнаружила в Стокгольском регионе украденные в июле прошлого года из собора в городе Стренгнес похоронные регалии Карла IX.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Apple начала продажи восстановленного iPhone X
Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.
Обновлено в 05:28
Общество
Директору приморской школы грозит штраф за скандальный урок
Куренной подчеркнул, что дело уже направлено на рассмотрение в суд. По этой статье директору может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Обновлено в 19:52
Интернет
Mail.ru Group запускает браузер Atom
Mail.ru Group также включил в новый браузер возможность запрета записи истории посещения сайтов.
Обновлено в 05:14
Наука
В Аргентине обнаружены останки нового вида динозавров
В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавров. Он отпугивал хищников длинными шипами на спине.
Обновлено в 16:08
Общество
Умер фотохудожник Андрей Будаев
Обновлено в 18:22
Политика
Трамп в послании конгрессу заявит о «новом подходе» США к войнам
Президент США Дональд Трамп в своем ежегодном послании конгрессу заявит о новом подходе к войнам, которые ведет страна.
Обновлено в 20:43
Происшествия
В Хабаровском крае при пожаре погибли трое детей
Обновлено в 20:17
Транспорт
В московском метро не планируют вводить зональные тарифы на проезд
Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о намерениях ввести зональные тарифы на проезд.
Обновлено в 05:10
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью
Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Политика
Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии
В своем расследовании Навальный заявил, что Росгвардия закупала продукты для сотрудников по завышенным ценам.
Обновлено в 12:59
Общество
Видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии опубликовали СМИ
Английская ежедневная газета Daily Mail обнародовала запись допроса Майкла Джексона по делу о педофилии.
Обновлено в 05:47
Наука
Сбой в работе кишечника может свидетельствовать о развитии слабоумия
Актуальность проблемы Различные исследования, изучающие популяцию бактерий и микроорганизмов в кишечнике, известную как кишечная микробиота, обнаружили, что определенные бактерии влияют на риск развития заболеваний сердца и многих других заболеваний.
Обновлено 03 февраля в 09:50