Футбол

«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»Матч ТВ 07:58

Окончательный счет в матче был установлен в концовке второго тайма, благодаря автоголу игрока «Ньюкасла». После этой победы «Вулверхэмптон» прошел в финал предсезонного турнира, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел в финал турнира Премьер-лига Азия Трофи

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Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»

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«Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал «Азия трофи»

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«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»

Sportbox.RU07:58

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче Азия Трофи

Евро-футбол.ру10:26
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