Футбол
«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»Матч ТВ 07:58
Окончательный счет в матче был установлен в концовке второго тайма, благодаря автоголу игрока «Ньюкасла». После этой победы «Вулверхэмптон» прошел в финал предсезонного турнира, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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