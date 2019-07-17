Футбол
«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»Sportbox.RU вчера в 07:58
Окончательный счет в матче был установлен в концовке второго тайма, благодаря автоголу игрока «Ньюкасла». После этой победы «Вулверхэмптон» прошел в финал предсезонного турнира, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел в финал турнира Премьер-лига Азия Трофи
Sport24.ruвчера в 10:25
Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»
Sports.ruвчера в 06:00
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