Футбол

«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»Sportbox.RU вчера в 07:58

Окончательный счет в матче был установлен в концовке второго тайма, благодаря автоголу игрока «Ньюкасла». После этой победы «Вулверхэмптон» прошел в финал предсезонного турнира, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом» в полуфинале «Азия Трофи»

Матч ТВвчера в 10:25

Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Вест Хэм»

Чемпионатвчера в 10:51

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче Азия Трофи

Евро-футбол.рувчера в 10:26

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» и вышел в финал турнира Премьер-лига Азия Трофи

Sport24.ruвчера в 10:25

«Ман Сити» обыграл «Вест Хэм» и вышел в финал «Азия трофи»

Спорт-Экспрессвчера в 10:24

«Вулверхэмптон» прошел в финал «Азия Трофи», крупно обыграв «Ньюкасл»

Sportbox.RUвчера в 07:58

Asia Trophy. «Ман Сити» забил 4 гола «Вест Хэму», «Ньюкасл» проиграл «Вулверхэмптону»

Sports.ruвчера в 06:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:16, Вашингтон
Происшествия

Три энергоблока Калининской АЭС под Тверью отключены от сети

Обновлено в 01:50
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение FaceApp, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Четыре человека пропали на берегу Каспийского моря в Дагестане

Обновлено вчера в 17:35
Политика

Оценена вероятность отставки Меркель из-за приступов дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель не собирается уходить в отставку из-за состояния здоровья.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

В Роскачестве рассказали об эффективности детских стиральных порошков

Лучшим детским стиральным порошком эксперты признали только один, российской торговой марки.
Обновлено в 01:04
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

Атомные ледоколы типа «Арктика» передадут Росатому до конца 2026 года

Обновлено вчера в 12:08
Культура

Пол Маккартни напишет мюзикл

Обновлено в 01:19
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье

Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Авто

Самой популярной машиной с «автоматом» в России стала Toyota Camry

Обновлено в 01:58
Происшествия

Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами

Обновлено вчера в 14:58
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Кузбассовца обвинили в покушении на убийство 24-летней давности

В наводнении в Иркутской области пострадал кузбассовец, который 24 года числился в розыске за покушение на убийство женщины и ребенка.
Обновлено в 01:12
Общество

Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире

Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном

По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Политика

Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Футбол

«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии

"Тоттенхэм" ищет замену ушедшему в "Атлетико" правому защитнику Кирану Триппьеру.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского

Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе

Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Экономика

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
ещё по теме
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное