Футбол

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Ман Сити» в финале Asia TrophyLiveSport.ru 10:24

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале товарищеского турнира Asia Trophy, который проходил в Шанхае. В основное время матча команды голов не забили.
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