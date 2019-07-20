«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале товарищеского турнира Asia Trophy, который проходил в Шанхае. В основное время матча команды голов не забили.

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Ман Сити» в финале Asia Trophy

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