Футбол
«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Ман Сити» в финале Asia TrophyLiveSport.ru 10:24
«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале товарищеского турнира Asia Trophy, который проходил в Шанхае. В основное время матча команды голов не забили.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:10, Вашингтон
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Игры
GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra
Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
Обновлено в 12:51
Космос
Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС
Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action
Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.
Обновлено в 08:29
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Спорт
Сборная Дагестана по регби устроила массовую драку в Москве
Обновлено в 14:24
Происшествия
Пожар вспыхнул на украинском судне у западного побережья Африки
Один из четырёх украинских океанских траулеров «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки. В результате инцидента пропал один моряк.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Музыка
Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке
Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом
24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено в 08:39
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Подмосковье двух следователей задержали за получение взятки
Петренко рассказала, что в рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи, их подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Обновлено в 12:54
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры
Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).
Обновлено в 13:31
Экономика
Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год
Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 13:40
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Общество
Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России
Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
Обновлено в 13:51
Наука
Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей
В середине двухтысячных годов Карл Дайссерот (Karl Deisseroth) из Стэнфордского университета и его коллеги разработали метод активации нервных клеток светом — например, излучением лазера.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче
Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено в 07:57
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено в 06:24
Авто
«УРАЛ» отпраздновал 75-летие своего первого грузовика
Завод «Урал» торжественно отметил 75-летие выпуска своего первого грузового автомобиля.
Обновлено в 04:27