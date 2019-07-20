«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале товарищеского турнира Asia Trophy, который проходил в Шанхае. В основное время матча команды голов не забили.

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Ман Сити» в финале Asia Trophy

Космос Работа навигационной системы Galileo возобновлена Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.

Игры GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

Космос Корабль «Союз МС-13» запустили с Байконура к МКС Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Гаджеты Обнародованы характеристики смартфона Motorola One Action Смартфону Motorola One Action приписывают наличие тройной основной камеры.

Политика Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.

Происшествия Пожар вспыхнул на украинском судне у западного побережья Африки Один из четырёх украинских океанских траулеров «Иван Голубец» загорелся в районе Западной Африки. В результате инцидента пропал один моряк.

Происшествия В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Музыка Алексей Воробьев спел о ненависти на русском языке Как в англоязычной версии, обложка сингла стилизована под конверт грампластинки, которую украшает снимок Алексея Воробьева в ретро-стиле.

Армия и оружие Китайский эсминец прибудет в Петербург с неофициальным визитом 24 июля у набережной Лейтенанта Шмидта пришвартуется ракетный эсминец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань».

Армия и оружие В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.

Политика Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400 Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.

Происшествия В Подмосковье двух следователей задержали за получение взятки Петренко рассказала, что в рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи, их подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Гаджеты Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).

Экономика Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Общество Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.

Наука Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей В середине двухтысячных годов Карл Дайссерот (Karl Deisseroth) из Стэнфордского университета и его коллеги разработали метод активации нервных клеток светом — например, излучением лазера.

Футбол «Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.