Футбол
Незабитый пенальти Погба помешал «Манчестер Юнайтед» одолеть «волков»Евро-футбол.ру 16:53
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
|24′
Дэниел Джеймс
|27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
|46′
Рубен Невеш
|51′
Рубен Невеш
|55′
Райан Беннетт
|67′
|81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
|86′
|89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
|89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
|90′+1′
|36%
|Владение мячом
|64%
|74%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
10
Кутроне
7
Нету
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
26
Гринвуд
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
15
Перейра
9
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Весной команда Уле Гуннара Сульшера дважды проиграла на стадионе «Молинью» с одинаковым счётом 1:2 – сначала в Кубке Англии, а затем в Премьер-лиге.
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