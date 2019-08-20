Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Вулверхэмптону». Весной команда Уле Гуннара Сульшера дважды проиграла на стадионе «Молинью» с одинаковым счётом 1:2 – сначала в Кубке Англии, а затем в Премьер-лиге.

Шоу-бизнес Появилось видео со свадьбы Купина и Донцовой из «Дома-2» В интернете появились первые кадры со свадьбы участников телешоу "Дом-2" Алексея Купина и Майи Донцовой.

Культура День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня» Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.

Экономика Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Экономика Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.

Общество Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.

Авто Обновленный Subaru Outback 2020 стал более маневренным В стандартной комплектации Outback 2020 комплектуется 2,5-литровым безнаддувным движком мощностью 182 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой механикой CVT.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.

Общество Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.

Политика Макрон заявил о важности встречи с Путиным Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Происшествия Марка Захарова госпитализировали в реанимацию Режиссера и худрука театра "Ленком" Марка Захарова положили в реанимацию одной из клиник Москвы.

Космос Как инопланетяне видят Землю в телескопы Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Политика Зеленский уволил врио губернатора Николаевской области Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от должности временно исполняющего обязанности главы Николаевской области.

Общество В России вступили в силу новые правила досмотра багажа В России с 19 августа вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля, из-за которых на нескольких таможенных пунктах будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади.

Здоровье Почти 100 человек в США госпитализированы после вейпинга В США менее чем за месяц зарегистрировано 94 случая развития тяжелых заболеваний легких, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Происшествия В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Происшествия В Барселоне ограбили посла Афганистана В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.

Политика В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Кино Кит Харингтон засомневался в своей фертильности после «Игры престолов» Актёр Кит Харингтон, исполнивший одну из главных ролей в фэнтезийной ТВ-саге «Игра престолов», поделился впечатлениями после съёмок.

Шоу-бизнес Елена Подкаминская бросила детей и уехала в отпуск Впервые после рождения наследниц Елена Подкаминская уехала в отпуск без них, отметив, что ее одолевали чувства тревоги и радости.

Здоровье Минздрав назвал регионы-лидеры по числу аллергиков По данным ведомства за 2018 год, лидерами по числу страдающих аллергией оказались Чечня (785,9 человек на 100 тысяч населения), Дагестан (459,8) и Карачаево-Черкесия (431,5). Высокие показатели поллиноза также зафиксировали в Адыгее (427,5) и Краснодарском крае (406).