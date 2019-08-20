Футбол
«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 16:51
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
|24′
Дэниел Джеймс
|27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
|46′
Рубен Невеш
|51′
Рубен Невеш
|55′
Райан Беннетт
|67′
|81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
|84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
|86′
|89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
|89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
|90′+1′
|36%
|Владение мячом
|64%
|74%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|6
|12
|Отборы
|7
|17
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
37
Траоре
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
10
Кутроне
7
Нету
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
23
Шоу
26
Гринвуд
6
Погба
8
Мата
39
Мактомини
15
Перейра
9
Марсьяль
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Манчестер Юнайтед набрал четыре очка после двух туров. Для волков это вторая ничья подряд. Напомним, что Вулверхэмптоном руководит экс-вратарь московского Динамо Нуну Эшпириту Санту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Путин призвал Францию поддержать РФ при выстраивании отношений с ЕС
Россия надеется, что Франция окажет ей поддержку при выстраивании отношений с Европейским союзом в конструктивном ключе.
Обновлено в 12:05
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00
Происшествия
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено в 20:35
Политика
Украина арестовала танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Украинская прокуратура сообщает об аресте танкера Мрия, якобы поставлявшего топливо Черноморскому флоту в Крым.
Обновлено в 09:20
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Брежневой продемонстрировала пышную фигуру в купальнике
На новом фото дочка Брежневой позирует на яхте в купальнике с глубоким декольте. Он подчеркнул пышную, но подтянутую фигуру Сони.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Ульяновской области подросток зарубил топором всю свою семью
Обновлено вчера в 06:43
Космос
Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС
Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).
Обновлено в 22:39
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено в 21:02
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес
Павел Прилучный «бесит» Агату Муцениеце отказом делать совместные фото
О конфликтах с Павлом Прилучным Агата Муцениеце рассказала посредством поста в сети Instagram.
Обновлено в 22:00
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Футбол
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
Обновлено в 15:23
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:41