Футбол

«Вулверхэмптон» отнял очки у «Манчестер Юнайтед»Советский спорт 16:51

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Молине»
24′
Дэниел Джеймс
27′
Антони Марсьяль
Мэтт Доэрти
Адама Траоре
46′
Рубен Невеш
51′
Рубен Невеш
55′
Райан Беннетт
67′
81′
Джесси Лингард
Хуан Мата
84′
Аарон Уан-Биссака
Диого Жота
Педру Нету
86′
89′
Дэниел Джеймс
Мэйсон Гринвуд
89′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
90′+1′
Манчестер Юнайтед набрал четыре очка после двух туров. Для волков это вторая ничья подряд. Напомним, что Вулверхэмптоном руководит экс-вратарь московского Динамо Нуну Эшпириту Санту.
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