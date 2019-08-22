Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 16:58

2 фото
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:57

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ

Матч ТВвчера в 16:56

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАССвчера в 17:07

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:58

«Вулверхэмптон» победил в «перестрелке» с «Торино»

Soccer.ruвчера в 16:58

«Слован» обыграл ПАОК, «Вулверхэмптон» в гостях победил «Торино»

Спорт-Экспрессвчера в 17:24

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ

Sportbox.RUвчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Происшествия

Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов

Обновлено в 03:00
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Нижегородской области в лесу нашли пропавшую 5-летнюю девочку

В лесу Нижегородской области в среду, 21 августа, нашли пропавшую несколько дней назад пятилетнюю девочку.
Обновлено вчера в 05:02
Общество

Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России

Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Здоровье

Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок

Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Политика

На Украине призвали готовиться к объявлению войны России

Дальнейшие же действия будут зависеть от ситуации и поведения «агрессора», добавил он.
Обновлено вчера в 02:34
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Влад Соколовский поделился фото с годовалым сыном

В августе 2019 года Влад Соколовский и Рита Дакота своеобразно отметили годовщину развода.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека

В Кузбассе полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Беловском районе, где погибли три человека.
Обновлено в 01:51
Экономика

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Обновлено вчера в 17:19
Общество

Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Футбол

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия приблизилась к России на 0,3 балла в таблице коэффициентов УЕФА, у нее 41,649 балла в копилке, у России - 42,716 балла.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Соединенные Штаты официально отозвали предложение, сделанное Турции, о покупке противоракетных комплексов Patriot.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке

Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.
Обновлено в 01:07
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Футбол

Роналду назвал условие ухода из сборной Португалии

В марте 31-летний одноклубник Роналду Гонсало Игуаин объявил об уходе из сборной Аргентины.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Пассажирский борт совершил аварийную посадку на Гавайях

Из-за задымления на борту авиалайнера американской компании Hawaiian Airlines следовавший по маршруту Окленд – Гонолулу самолет совершил экстренную посадку в аэропорту назначения.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре

Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Политика

YouTube удалил более 200 видео из-за протестов в Гонконге

Администрация YouTube удалила более 200 видео на этой неделе, которые якобы недостоверно информируют о проходящих в Гонконге протестах, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Татьяна Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Кишинева

Обновлено вчера в 21:25
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского

Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Музыка

Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено вчера в 20:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диогу Жота
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное