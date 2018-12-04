Футбол
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе "Молине" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рауль Хименес и Диогу Жота, а за гостей отличился Рубен Лофтус-Чик.
Чемпионатвчера в 16:38
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«Челси» проиграл 2 из 3 последних матчей в АПЛ после серии из 12 игр без поражений
Sports.ruвчера в 16:39
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
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ФК «Урал» на выезде сыграл вничью с командой «Спартак»
Обновлено в 05:39
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Ильзат Ахметов признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал обладателем премии лучшему молодому игроку отечественной Премьер-лиги.
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«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба
Обновлено в 04:22
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Унаи Эмери: «„Арсенал“ мог вырвать победу, у нас было много моментов»
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча 15-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (2:2).
Обновлено в 05:39
Футбол
«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании
«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Обновлено в 04:02
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На 65-м году жизни скончался Александр Минаев
Обновлено в 05:37
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Игрок «Сент-Этьена» получил удар в висок и был госпитализирован
Сербский защитник "Сент-Этьена" Невен Суботич был доставлен в больницу после того, как столкнулся с вратарем своей команды Стефаном Рюффье в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу с "Бордо", сообщает Франс Пресс.
Обновлено в 04:05
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 03:16
Футбол
Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 05:30
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Азар согласовал контракт с «Реалом»
Обновлено в 05:20
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Семак и игроки «Зенита» записали ролик в поддержку Кокорина и Мамаева
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и футболисты клуба записали видеообращение в адрес Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили содержание под стражей в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 05:31
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Лучшей московской академией назвали школу ЦСКА
Обновлено в 05:13
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Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
Футбол
Пойет получит 1,4 млн евро компенсации от «Бордо»
Бывший главный тренер "Бордо" Густаво Пойет договорился с клубом о компенсации в размере 1,4 млн евро.
Обновлено в 03:16