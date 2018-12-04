Футбол
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Челси». Встреча проходила на стадионе "Молине" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Рауль Хименес и Диогу Жота, а за гостей отличился Рубен Лофтус-Чик.
Чемпионатвчера в 16:38
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«Челси» проиграл 2 из 3 последних матчей в АПЛ после серии из 12 игр без поражений
Sports.ruвчера в 16:39
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Футбол
Спартак — Урал 1:1
Обновлено в 02:59
Футбол
Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка".
Обновлено в 04:17
Футбол
«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба
Обновлено в 04:22
Футбол
«Барселона» разгромила клуб «Леонеса» в Кубке Испании
«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Обновлено в 04:02
Футбол
Моуринью: «„МЮ“ играл сердцем и душой, но поплатился за ошибки»
Обновлено в 03:29
Футбол
Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича
Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Обновлено в 04:05
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 03:16
Футбол
Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 04:12
Футбол
Сергей Паршивлюк: «Первые 30 минут „Ростов“ играл в непонятно что»
Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в рамках первой игры ¼ финала Кубка России отметил, что у желто-синих взыграло самолюбие после пропущенных мячей, а также заявил, что его команда в этой игре показала максимум.
Обновлено вчера в 15:47
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:17
Футбол
Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
Футбол
Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»
Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
Футбол
Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
Обновлено в 01:38
Футбол
Экс-главный тренер «Бордо» получит до €1,6 млн за свое увольнение
Уволенный в августе 2018 года из французского "Бордо" уругвайский тренер Густаво Пойет получит неустойку в размере до €1,6 миллиона за досрочное расторжение контракта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:16