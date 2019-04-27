Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55

Уотфорд — Вулверхэмптон
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
41′
Рауль Хименес
Андре Грэй
49′
61′
Жоау Моутинью
Хосе Холебас
62′
Уилл Хьюз
Кристиан Кабаселе
74′
77′
Диого Жота
Крейг Кэткарт
Айзек Саксесс
82′
84′
Диого Жота
Айзек Саксесс
85′
87′
Рауль Хименес
Иван Кавалейру
Этьен Капу
90′+6′
90′+7′
Диого Жота
Морган Гиббс-Уайт
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
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