Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
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«Фулхэм» поставил подножку «Кардиффу», «Вулверхэмптон» одолел «Уотфорд»

Евро-футбол.ру12:29

«Вулверхэмптон» переиграл «Уотфорд», «Саутгемптон сыграл вничью с «Борнмутом»

Матч ТВ12:07

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛ

Спорт-Экспресс11:55

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» поделили очки

Чемпионат12:01

«Саутгемптон» сыграл вничью с «Борнмутом», «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд»

Sport24.ru11:57

«Вулверхэмптон» переиграл «Уотфорд», «Саутгемптон сыграл вничью с «Борнмутом»

Sportbox.RU12:07

АПЛ. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Борнмут» забили 6 мячей и другие результаты

Бомбардир.ру11:56
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
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Отец Началовой пожаловался на требования Фролова

Обновлено в 13:50
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Песков пошутил, что Путин никогда не спит

Обновлено в 04:59
Культура

Садальский прокомментировал победу «доченьки Алсу» на шоу «Голос»

Обновлено в 07:35
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В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
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Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Обновлено в 08:20
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:20
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На Шри-Ланке продлили комендантский час

На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
Обновлено в 11:11
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек

Обновлено вчера в 19:24
Политика

Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество

О погоде на майские праздники рассказал синоптик

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью

"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета.
Обновлено в 14:24
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:56
Теннис

Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира

В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Космос

Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение

Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции.
Обновлено 25 апреля в 15:56
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Дочь Началовой дала интервью Малахову

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами

Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Авто

Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23
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