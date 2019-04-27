Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Обновлено в 08:08
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Отец Началовой пожаловался на требования Фролова
Обновлено в 13:50
Политика
Песков пошутил, что Путин никогда не спит
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
В Росгвардии изъявили желание сделать свои государственные закупки засекреченными.
Обновлено в 03:31
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Происшествия
На Шри-Ланке продлили комендантский час
На Шри-Ланке продлен режим комендантского часа, который действует на всей территории республики после терактов 21 апреля.
Обновлено в 11:11
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество
О погоде на майские праздники рассказал синоптик
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода будет в Москве на майские праздники.
Обновлено в 14:12
Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Брайтон» и «Ньюкасл» сыграли вничью
"Брайтон" и "Ньюкасл" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Англии - 1:1. На счету "Брайтона" 34 очка, клуб занимает 17-е место, в 3 очках от зоны вылета.
Обновлено в 14:24
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Индии более десяти человек погибли при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате падения частного автобуса в ущелье в северном индийском штате Химачал-Прадеш, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:56
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Космос
Предсказание Мессинга сбылось: астронавты МКС открыли портал в другое измерение
Космическое агентство давно ведет исследования по открытию космических порталов и похоже сегодня астронавты наконец то открыли портал в другое измерение, что вызвало за собой сбой оборудования станции.
Обновлено 25 апреля в 15:56
Религия
Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу
Что нужно делать в Великую субботу, а что нельзя – ответы на популярные вопросы прихожан дал настоятель храма Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр (Абрамов), его слова приводит «Вечерняя Москва».
Обновлено в 06:35
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава республики Хакасия Алексей Лебедь скончался в субботу, 27 апреля, в возрасте 64 лет.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Минобороны разобралось в скандале с сорванными погонами
Как рассказали в военном ведомстве в субботу, 27 апреля, члены комиссии для проверки информации о "срывании погон" встречались и беседовали с курсантами, офицерским составом, а также представителями командования ВДВ и училища.
Обновлено в 11:37
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23