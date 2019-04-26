Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Викаридж Роуд»
|41′
Рауль Хименес
Андре Грэй
|49′
|61′
Жоау Моутинью
Хосе Холебас
|62′
Уилл Хьюз
Кристиан Кабаселе
|74′
|77′
Диого Жота
Крейг Кэткарт
Айзек Саксесс
|82′
|84′
Диого Жота
Айзек Саксесс
|85′
|87′
Рауль Хименес
Иван Кавалейру
Этьен Капу
|90′+6′
|90′+7′
Диого Жота
Морган Гиббс-Уайт
|56%
|Владение мячом
|44%
|83%
|Процент точных передач
|74%
|4
|Удары в сторону ворот
|2
|1
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|–
|3
|Офсайды
|5
|4
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|10
|9
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Уотфорд
Расстановка 4‑4‑2
26
Фостер
21
Фемения
6
Мариаппа
10
Саксесс
25
Холебас
27
Кабаселе
16
Дукуре
29
Капу
37
Перейра
18
Грэй
7
Деулофеу
11
Патрисиу
5
Беннетт
16
Коуди
15
Боли
2
Доэрти
32
Дендонкер
28
Моутинью
8
Невеш
19
Кастро
7
Кавалейру
17
Гиббс-Уайт
Вулверхэмптон
Расстановка 3‑5‑2
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
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