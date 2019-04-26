«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛ

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Музыка Победу дочери Алсу на шоу «Голос» назвали позором Негативные комментарии с оценками шоу появились на страницах соцсетей многих звезд российской эстрады, а наставники призвали провести проверку подсчета голосов.

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Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Гаджеты Финальная версия Flyme 7.3 для смартфонов Meizu выйдет в начале мая Официальные представители компании Meizu подтвердили, что финальная стабильная версия оболочки Flyme 7.3 для смартфонов Meizu будет выпущена в начале мая этого года.

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Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

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