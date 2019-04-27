Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55
Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки
Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
«Арсенал» поиздевался над «Спартаком» после разгрома
Тульская команда выиграла со счетом 3:0.
Обновлено в 10:09
Политика
Пушков призвал Зеленского не повторять ошибок Порошенко в Донбассе
Сенатор призвал Зеленского не повторять ошибок своего предшественника, нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 10:05
Общество
Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают
По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Политика
За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии
Около 90 британских депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум.
Обновлено в 12:41
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза
Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в финал юниорского чемпионата мира
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Вера Васильева: «У меня оборвалась любовь с другим человеком. Мне было горько»
Обновлено в 09:30
Политика
Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
Обновлено в 09:34
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Политика
Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте
Обновлено в 08:59
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Хоккей
Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ
"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Шестилетний мальчик умер после катания с горки
Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
Футбол
«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью
Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Фанаты «Мстителей» избили зрителя за спойлеры
Обновлено в 03:52