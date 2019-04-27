Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.
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«Фулхэм» поставил подножку «Кардиффу», «Вулверхэмптон» одолел «Уотфорд»

Евро-футбол.ру12:29

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛ

Спорт-Экспресс11:55

«Вулверхэмптон» переиграл «Уотфорд», «Саутгемптон сыграл вничью с «Борнмутом»

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«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» поделили очки

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«Саутгемптон» сыграл вничью с «Борнмутом», «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд»

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«Вулверхэмптон» переиграл «Уотфорд», «Саутгемптон сыграл вничью с «Борнмутом»

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АПЛ. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Саутгемптон» и «Борнмут» забили 6 мячей и другие результаты

Бомбардир.ру11:56
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Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
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Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
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За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии

Около 90 британских депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум.
Обновлено в 12:41
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Утвержден порядок проведения диспансеризации

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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Политика

Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза

Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.
Обновлено в 12:41
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Обновлено в 09:30
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Рудковская назвала мерзкой травлю дочери Алсу после победы в «Голосе»

Обновлено в 11:39
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.
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Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

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Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Обновлено в 08:59
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Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
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Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ

"Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.
Обновлено в 11:55
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Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили

В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
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Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.
Обновлено в 11:25
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В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.
Обновлено в 12:32
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Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
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Шестилетний мальчик умер после катания с горки

Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".
Обновлено в 10:24
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«Анжи» и «Ростов» сыграли вничью

Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.
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Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.
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Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
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