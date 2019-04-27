«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛСпорт-Экспресс 11:55

Благодаря победе "Вулверхэмптон" поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 54 очка. "Уотфорд" опустился на 9-ю строчку, имея в своем активе 50 баллов.

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» и поднялся на седьмое место в АПЛ

Политика Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки Сферу своей деятельности Росгвардия обозначает как «обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Политика Пушков призвал Зеленского не повторять ошибок Порошенко в Донбассе Сенатор призвал Зеленского не повторять ошибок своего предшественника, нынешнего президента Украины Петра Порошенко.

Общество Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.

Футбол Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке» Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Политика За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии Около 90 британских депутатов-лейбористов выступили за вынесение сделки по Brexit на референдум.

Общество Утвержден порядок проведения диспансеризации Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Политика Поток граждан Украины в Крым в связи с праздниками вырос в два раза Число граждан Украины, пересекающих российско-украинскую границу в пунктах пропуска в Крыму вырос в два раза, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе погрануправления по региону.

Политика Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу skrypin.ua заявил, что сейчас растут объемы транзита газа через Украину, что связано с закачкой российского газа в газохранилища в Европе.

Происшествия Полиция случайно подстрелила троих детей В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Хоккей Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ "Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Армия и оружие Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Происшествия Шестилетний мальчик умер после катания с горки Шестилетний мальчик умер после катания с металлической горки с друзьями в поселке Калья, сообщает "URA.Ru".

Футбол «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.