Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 16:58

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
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«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Sport24.ruвчера в 16:57

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ

Матч ТВвчера в 16:56

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАССвчера в 17:07

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги Европы

Чемпионатвчера в 16:58

«Слован» обыграл ПАОК, «Вулверхэмптон» в гостях победил «Торино»

Спорт-Экспрессвчера в 17:24

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ

Sportbox.RUвчера в 16:56

Лига Европы. Раунд плей-офф. «Вулверхэмптон» победил «Торино», «Айнтрахт» уступил «Страсбуру»

Sports.ruвчера в 07:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Армия и оружие

Президент провел совещание с постоянными членами СБ

Обновлено в 06:13
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Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

Обновлено в 05:50
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США объявили о новых санкциях против России

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России, включающих запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству РФ.
Обновлено в 09:03
Политика

Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач

Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Архангельские власти объяснили, как цезий-137 попал в организм врача

Минздрав Архангельской области объяснил, как в организм одного из врачей, лечившего пострадавших от взрыва под Северодвинском, попал радиоактивный нуклид цезия-137.
Обновлено в 09:16
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Авто

Lada Granta Drive Active — производство началось

Семейство бюджетных Грант получило новую версию, производство которой началось сегодня в Тольятти.
Обновлено в 08:06
Общество

В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия

Тромб стал причиной смерти известного бодибилдера Жигулина

По данным врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. При этом 47-летний Жигулин умер в день своего рождения, 22 августа.
Обновлено в 07:45
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Происшествия

В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Экономика

Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю

"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование.
Обновлено в 07:25
Кино

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте из-за «Новой волны»

Обновлено 21 августа в 23:33
Политика

В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Общество

Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников

В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Политика

Аваков предложил продавать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Экономика

Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Общество

В США умер миллиардер Дэвид Кох

В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Политика

ФСБ пресекла деятельность финансирующей ИГ ячейки в Калужской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*.
Обновлено в 07:46
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Авто

Сотни неисправных Mercedes застряли на аэродроме в Германии

Взлётно-посадочная полоса старого аэродрома в немецком городе Бремен превратилась в парковку для сотен неисправных автомобилей Mercedes-Benz, сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

На авиасалоне МАКС-2019 расскажут об экспортных версиях ракет «Калибр»

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области.
Обновлено в 03:26
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