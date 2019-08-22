Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 16:58
Лига Европы, Плей-офф, вчера
Стадион «Олимпико»
|43′
Глейсон Бремер
Андреа Белотти
|45′+1′
Кристиан Ансальди
|48′
Алекс Беренгер
|56′
|59′
Диого Жота
Алекс Беренгер
Саша Лукич
|59′
Лоренцо Де Сильвестри
|61′
Суаило Мейте
Томас Ринкон
|64′
|64′
Адама Траоре
Хонни Кастро
|69′
Диого Жота
Педру Нету
Даниэле Базелли
|71′
Кристиан Ансальди
Ола Айна
|71′
|72′
Рауль Хименес
Глейсон Бремер
|72′
|76′
Рауль Хименес
Патрик Кутроне
|79′
Ромен Саисс
|82′
Хесус Вальехо
Томас Ринкон
|85′
Андреа Белотти
|89′
Торино
Расстановка 3‑4‑3
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
36
Бремер
29
Де Сильвестри
88
Ринкон
8
Базелли
34
Айна
9
Белотти
11
Дзадза
7
Лукич
11
Патрисиу
19
Кастро
4
Вальехо
16
Коуди
15
Боли
29
Винагре
32
Дендонкер
27
Саисс
28
Моутинью
9
Хименес
7
Нету
Вулверхэмптон
Расстановка 5‑3‑2
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
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«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ
Sportbox.RUвчера в 16:56
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:57
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