В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Политика «Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Авто В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.

Теннис Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.

Политика Южная Корея выйдет из соглашения по обмену разведданными с Японией Южная Корея выйдет из Соглашения об общей безопасности военной информации с Японией (GSOMIA). Об этом 22 августа сообщило агентство AP.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.

Культура Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Происшествия В Петербурге локализовали пожар на складе свечей Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Армия и оружие Шойгу сообщил о неспокойных границах России Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».

Политика Зеленский предложил России отдать Крым на место в G8 Восстановление формата станет возможным после "возвращения" Крыма, "прекращение боевых действий в Донбассе", а также освобождения заключенных граждан Украины, и украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский в своем фейсбуке.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.

Армия и оружие Помпео рассказал, как США намерены «возвращать» террористов из Сирии Попавшие в плен в Сирии террористы должны быть возвращены в те страны, откуда они пришли, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.

Хоккей «Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.

Армия и оружие Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.

Футбол Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Происшествия В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.

Происшествия Число жертв удара молнии в польских Татрах достигло пяти В Западных Татрах в Словакии от удара молнии погиб один турист, двое человек получили ранения.

Наука Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.

Политика Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.