Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат 16:58
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
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