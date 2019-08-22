Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат вчера в 16:58
В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
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«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в гостевом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 16:57
«Вулверхэмптон» обыграл «Торино», «Эспаньол» одолел «Зарю» в плей-офф квалификации ЛЕ
Sportbox.RUвчера в 16:56
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