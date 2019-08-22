Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в квалификации Лиги ЕвропыЧемпионат 16:58

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В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".
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«Вулверхэмптон» обыграл «Торино» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

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