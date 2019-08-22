В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы итальянский "Торино" уступил английскому "Вулверхэмптону" со счётом 2:3. Встреча состоялась в Турине на стадионе "Олимпико ди Торино".

Хоккей «Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).

Политика Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи Президент России Владимир Путин заявил, что рост объемов угледобычи в стране не должен наносить ущерб природе.

Политика Канада выступила против возвращения России в G8 Канада, выступающая против возвращения России в «Большую восьмёрку», решила продолжить эту политическую линию.

Политика В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Музыка Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Гаджеты Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.

Футбол Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).

Политика Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Общество Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника» Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Музыка Организаторы концерта A$AP Rocky в Москве ждут новой даты его выступления Организаторы московского концерта американского рэпера A$AP Rocky, который был задержан в Стокгольме за драку и не смог выступить в России, ожидают подтверждения новой даты выступления в столице от менеджмента артиста, сообщается на официальной Instagram-странице концертного агентства Sold Out Concerts.

Политика Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.

Технологии Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляют на Чукотку 23 августа из Мурманска выйдет первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов".

Футбол «Фейеноорд» уверенно обыграл «Хапоэль» Беэр-Шева в матче Лиги Европы В рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы голландский «Фейеноорд» уверенно обыграл израильскую команду «Хапоэль» Беэр-Шева со счетом 3:0. Таким образом, подопечные Япа Стама имеют комфортное преимущество перед ответным поединком.