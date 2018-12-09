Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
REGNUM
22:45

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1. Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Диогу Жота.
REGNUM22:45

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«Вулверхэмптон» вырвал победу у «Ньюкасла» в добавленное время

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«Ньюкасл» на своем поле уступил «Вулверхэмптону»

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