Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в КитаеЧемпионат 09:40

«Вулверхэмптон» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходил в Шанхае (Китай). Основное время матча завершилось без забитых мячей. При этом на 21-й минуте игры Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.
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«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в финале турнира Премьер-лига Азия Трофи

Sport24.ru09:53

Гвардиола: «„Вулверхэмптон“ сыграл здорово, особенно в обороне»

Soccer.ru13:31

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Китае

Чемпионат09:40

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Азии

Спорт-Экспресс09:44

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале международного турнира

Советский спорт09:37

«Вулверхэмптон» стал победителем турнира «Азия Трофи», оказавшись сильнее «Манчестер Сити» в финале

Матч ТВ09:58

«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia Trophy

Sports.ru06:56
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Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет

За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

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