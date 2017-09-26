«Вулверхэмптон» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходил в Шанхае (Китай). Основное время матча завершилось без забитых мячей. При этом на 21-й минуте игры Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Китае

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