Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в КитаеЧемпионат 09:40
«Вулверхэмптон» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходил в Шанхае (Китай). Основное время матча завершилось без забитых мячей. При этом на 21-й минуте игры Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
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Наука
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Обновлено вчера в 08:55
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Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.
Обновлено в 14:45
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Обновлено в 16:11
Происшествия
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Общество
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Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович.
Обновлено вчера в 05:21
Космос
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Политика
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Общество
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Здоровье
Названы растения, помогающие устранить внутренних паразитов
Полынь хорошо помогает при лечении кишечных червей.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Кино
HBO показала официальный трейлер «Хранителей»
На мероприятие Comic-Con 2019 канал HBO привёз новый трейлер будущего сериала «Хранители».
Обновлено в 16:00
Здоровье
Когда совсем несладко. Сахарный диабет будет побеждён через 10 лет
За 17 лет число пациентов с диабетом в России увеличилось в 2,5 раза. По официальным данным, в стране их 4,5 млн.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено в 04:58
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
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Обновлено в 13:53
Авто
Редкий Chevrolet Camaro COPO 1969 года уйдет с молотка
Было выпущено всего 69 экземпляров Chevrolet Camaro COPO, на данный момент одни из этих автомобилей продается на аукционе.
Обновлено в 03:53
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
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Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
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Футбол
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Полузащитник "Краснодара" Тонни Вилена отметил, что ему приятно получить приз лучшему игроку матча с "Уфой" (3:2). Голландец забил один из мячей краснодарцев дальним ударом.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организована плохо, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 08:42