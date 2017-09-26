Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в КитаеЧемпионат 09:40

«Вулверхэмптон» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче на турнире Asia Trophy by Premier League, который проходил в Шанхае (Китай). Основное время матча завершилось без забитых мячей. При этом на 21-й минуте игры Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в финале турнира Премьер-лига Азия Трофи

Sport24.ru09:53

«Ман Сити» уступил «Вулверхэмптону» по пенальти в финале Asia Trophy

Sports.ru06:56

«Вулверхэмптон» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Азии

Спорт-Экспресс09:44

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале международного турнира

Советский спорт09:37

«Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Сити» в финале турнира в Китае

Чемпионат09:40

«Вулверхэмптон» стал победителем турнира «Азия Трофи», оказавшись сильнее «Манчестер Сити» в финале

Матч ТВ09:58

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити»: выиграют ли «горожане»?

Все про Спорт рувчера в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Обновлено вчера в 16:57
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Авто

«ГАЗель» отмечает свой юбилей – 25 лет

Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» празднует 25 лет со дня начала выпуска.
Обновлено в 03:20
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Обновлено в 07:58
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Политика

Посольство России опубликовало карту с украинским Крымом

Обновлено в 02:53
Происшествия

В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Полиция объявила в розыск женщину, избившую ребенка в Москве

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве начало доследственную проверку сообщения об избиении ребенка.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600

Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Общество

Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику

Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Советник Зеленского рассказал, что может уничтожить ВСУ

Никита Потураев считает, что президенту Украины не стоит отдавать приказ о немедленной атаке ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Тобольские врачи научились оперативно лечить пациентов с переломом шейки бедра

Врачи из Тобольска научились оперативно лечить пациентов с переломом шейки бедра благодаря проведению операций в первые часы после травмы, пока состояние здоровья пациента еще не ухудшилось.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы

"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Житель Донбасса погиб в результате обстрела украинских националистов

Обновлено в 09:00
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол

Гол Гринвуда принес «МЮ» победу над «Интером»

"Манчестер Юнайтед" в матче Международного кубка чемпионов в Сингапуре с минимальным счетом победил "Интер" (1:0). Единственный гол забил 17-летний нападающий Мэйсон Гринвуд. ❄️ Ice cool composure and finish way beyond his years.
Обновлено в 09:35
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой

Обновлено в 08:32
Политика

«День тишины» начался на Украине перед выборами в Раду

Внеочередные выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.
Обновлено в 01:54
ещё по теме
Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вулверхэмптон Уондерерс
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Вулвергемптон, графство Западный Мидленд. Образован в 1877 году под названием «Сент-Люкс». Домашним стадионом клуба с 1889 года является «Молинью», в настоящее время вмещающий более 32 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное