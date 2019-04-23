Футбол

«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче АПЛREGNUM вчера в 23:26

Вулверхэмптон — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
Мэтт Доэрти
17′
27′
Начо Монреаль
Рубен Невеш
28′
31′
Гранит Джака
Мэтт Доэрти
37′
45′
Лукас Торрейра
Диого Жота
45′+2′
58′
Генрих Мхитарян
Сеад Колашинац
59′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
71′
Алекс Ивоби
Эдвард Нкетиа
Диого Жота
Иван Кавалейру
78′
80′
Сократис Папастатопулос
Рауль Хименес
Адама Траоре
82′
Райан Беннетт
84′
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
90′
«Вулверхэмптон» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе «Вулверхэмптона» голы забили Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жотта.
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