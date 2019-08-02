Футболисты клуба «Крузейдерс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли английскому «Вулверхэмптону». Встреча, прошедшая в четверг во Белфасте на стадионе «Сивью», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Вулверхэмптон» легко вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

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