Футбол
«Вулверхэмптон» легко вышел в третий раунд квалификации Лиги ЕвропыProstoProSport 16:54
Футболисты клуба «Крузейдерс» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы крупно проиграли английскому «Вулверхэмптону». Встреча, прошедшая в четверг во Белфасте на стадионе «Сивью», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
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