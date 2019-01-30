Футбол

«Вулверхэмптон» хочет арендовать АзмунаSoccer.ru вчера в 15:14

Сообщается, что англичане выразили готовность арендовать игрока до конца сезона за 1,75 млн фунтов. Также "волки" хотят включить в сделку право выкупа иранца за 11,4 млн фунтов.
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Sky Sports: «Вулверхэмптон» хочет арендовать Азмуна за 2 млн евро

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 15:23

«Вулверхэмптон» намерен арендовать Азмуна за € 2 млн

Чемпионатвчера в 17:55

«Вулверхэмптон» готов арендовать Азмуна за 2 млн евро

Sport24.ruвчера в 15:26

«Вулверхэмптон» отказался от аренды Азмуна

Спорт-Экспресс08:08

«Вулверхэмптон» хочет арендовать Азмуна

Soccer.ruвчера в 15:14

«Вулверхэмптон» предложил «Рубину» 13 миллионов евро за Азмуна

Советский спортвчера в 14:57

Клуб АПЛ готов арендовать Азмуна за 2 миллиона евро

Матч ТВвчера в 14:47
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Армия и оружие

Без лишних реверансов: на видео Су-27 жёстко отогнал истребитель НАТО

Обновлено в 05:41
Происшествия

В СК рассказали о допросах по делу Арашуковых

Рауля и Руслана Арашуковых, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова допрашивают в ГСУСК РФ в рамках дела о хищении природного газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 06:23
Политика

Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европарламент одобрил резолюцию, согласно которой лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признается временным президентом страны, передает Reuters.
Обновлено в 07:03
Авто

Volkswagen показал концепт электрического пляжного багги

В конце 1960-х годов в США начала набирать популярность тенденция снимать с Volkswagen Beetle некоторые детали экстерьера, чтобы превратить модель в багги.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Москве задержали известную наркоманку

Наркоманку Анну Глазову, которая стала известна после выхода статьи на ресурсе "Батенька, да вы трансформер", задержали в Москве с героином, рассказал РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
Обновлено в 08:05
Экономика

Набиуллина рассказала об угрозах роста потребкредитования

ЦБ в значительной степени связывал рост портфеля с увеличением ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Однокурсники сенатора Арашукова не вспомнили его

Выпускники Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет) не вспомнили сенатора Рауфа Арашукова, который, согласно официальной биографии, окончил это учебное заведение в 2007 году и получил диплом по специальности «юрист».
Обновлено в 07:18
Экономика

Tesla отчиталась об убытках в миллиард долларов

Убытки американской компании по производству электромобилей Tesla за 2018 год составили около 976 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 млн за высылку грузин в 2006 году

Шестнадцатью голосами «за» при одном «против» судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека постановили, что Россия должна выплатить Грузии €10 млн.
Обновлено в 06:14
Авто

Спорткар Chevrolet Corvette Final Edition вышел в двух модификациях

Модель Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Final Edition у дилеров марки в Германии можно приобрести по цене от 116500 евро или около 8,78 млн рублей, тогда как Corvette C7 Z06 Final Edition доступен от 139500 евро или 10,51 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Авто

Первый седан Lada Vesta Sport купил губернатор Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем новой Lada Vesta Sport, передает 31 января пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
Обновлено в 06:59
Общество

ВЦИОМ: каждый десятый россиянин намерен в 2019 году купить жилье

Каждый десятый россиянин планирует в 2019 году купить квартиру или дом, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Apple планирует выпустить iPhone с лазерной 3D-камерой

Apple намерена и дальше развивать технологию дополненной реальности и новая 3D-камера позволит значительно расширить возможности данной технологии.
Обновлено в 03:08
Происшествия

У арестованного сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки

При обысках в доме у сенатора Рауфа Арашукова, задержанного в среду, нашли холодное оружие, золотые слитки и наличные деньги.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Ани Лорак официально развелась с мужем

Сегодня в Шевченковском суде города Киева состоялось очередное слушание по делу о разводе Каролины Куек (это настоящее имя Ани Лорак) и Мурата Налчаджиоглу.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Картину Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернут на выставку в Третьяковку

Обновлено в 04:35
Политика

Роскомнадзор нашел нарушения у вещателя «Би-Би-Си» в России

Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя телеканала BBC World News и проводит оценку их процессуального статуса, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 06:42
Наука

Люди начали посещать Денисову пещеру 300 000 лет назад

Согласно результатам анализа, неандертальцы начали появляться тут еще 200 000 лет назад, а денисовцы около 300 000, что намного превышает предыдущие оценки.
Обновлено в 08:04
Авто

Новый внедорожник KIA Mohave готовится к дебюту

Компания KIA готовит к премьере новое поколение кроссовера Mohave. На днях первые тестовые автомобили вышли на зимние дорожные испытания.
Обновлено в 00:11
Политика

Путин призвал Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей

Президент РФ Владимир Путин призвал министра просвещения Ольгу Васильеву следить за уровнем зарплаты учителей.
Обновлено в 07:16
Политика

Президентский рейтинг на Украине возглавил шоумен Владимир Зеленский

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, а действующий президент Петр Порошенко улучшил свои позиции.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Петербурге онкологов заподозрили в выводе лекарств на черный рынок

Более 40 петербургских врачей проверяет полиция в связи с делом о появлении на черном рынке препаратов от рака.
Обновлено в 04:39
Экономика

У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард

Глава «Газпрома» Алексей Миллер владеет квартирой в центре Санкт-Петербурга площадью 1396,3 квадратных метра и стоимостью не менее миллиарда рублей.
Обновлено в 06:17
Транспорт

В Москве появится первый кольцевой «турбоперекресток»

Обновлено в 07:40
Гаджеты

Найден простой способ взломать iPhone по номеру телефона

По словам Севима, при регистрации Apple ID номер телефона связывается с аккаунтом iCloud, где могут храниться данные владельца смартфона.
Обновлено в 06:46
Технологии

Mail.ru Group запустила аналог «Яндекс.Дзена»

Mail.ru Group запустила бету-версию рекомендательной системы статей, получившую название «Пульс», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 07:50
Интернет

Google удалил приложение для «слежки» за пользователями из AppStore

Google удалил из AppStore приложение Screenwise Master, позволяющее отслеживать активность пользователей с их разрешения.
Обновлено в 04:37
Авто

Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40

Обновлено в 07:06
Общество

В Минкомсвязи рассказали о важности перехода на цифровое ТВ

Переход России с аналогового на цифровое телевещание позволит всем гражданам смотреть большее количество телеканалов в качественном формате, а также высвободит частоты для развития цифровой экономики в стране, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 08:27
Политика

Глава управы Басманного района Москвы стал мэром Махачкалы

Обновлено в 08:05
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