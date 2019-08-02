Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 17:14
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".
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«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 17:07
«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
Советский спортвчера в 17:49
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
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В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке.
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Политика
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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина не сможет стать частью НАТО.
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Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
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Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
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