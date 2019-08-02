Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 17:14
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Sport24.ruвчера в 17:07
«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
Советский спортвчера в 17:49
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
Обновлено в 06:45
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:40
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Транспорт
ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Напавшего на полицейских в Сургуте по ошибке приняли за потерпевшего
Полицейские, на которых было совершено нападение 1 августа в Сургуте, приняли за пострадавшего мужчину, который на них затем напал.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Из горящих лесов Иркутской области бегут животные
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Ерохин: Девушки чаще всего улыбаются Дзюбе
Ерохин заявил, что девушке чаще всего улыбаются капитану команды Артёме Дзюбе.
Обновлено в 07:50
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Музыка
Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер Maruv впервые за долгое время представила новую песню на русском языке.
Обновлено в 07:26
Общество
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:42
Футбол
Ларссон: «В „Спартаке“ хочу выиграть первый титул в карьере»
Новичок «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал свой переход в московский клуб.
Обновлено в 07:38
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено в 03:37
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой
Обновлено в 02:03
Футбол
Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA
Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр Знакомьтесь со Стефани Фраппар https: / / t.co / mWQgI0AVyc # СуперкубокУЕФА pic.twitter.com / fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г. Игра состоится 14 августа в Стамбуле на "Водафон-арене", уточняет "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:06
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
В американском Паркленде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в непосредственной близости от машины.
Обновлено в 07:44
Общество
Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики
Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16