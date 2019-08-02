Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 17:14
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".
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Футбол
«Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму
Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.
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Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено в 11:21
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск с рабочим визитом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Южно-Сахалинск в рамках своего рабочей поездки по Сахалинской области.
Обновлено в 07:15
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Авто
Новый Renault Duster оснастили экономичным мотором
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Волочкова трогательно поздравила парализованного отца с днем рождения
Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поздравила с днем рождения своего отца Юрия Федоровича.
Обновлено в 10:39
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавит российский бокс-офис
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено в 15:49
Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено 30 июля в 05:34
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Горбачев назвал последствия выхода из ДРСМД
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 19:44
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Геном коренных финнов хранит 26 потенциально опасных мутаций
Опубликованное в журнале Nature исследование выявило у финнов 26 потенциально вредных вариаций ДНК.
Обновлено в 09:49
Игры
В новом трейлере игры «Fortnite» герой странствует во времени
Без сомнений, что сезон будет посвящен путешествиям во времени, поскольку трейлер однозначно намекает на это, в том числе и метеором, который прилетел из 4-го сезона.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Немцы высказались против ядерного оружия США в Германии
Подавляющее большинство участников проведённого в Германии опроса высказались против присутствия в стране ядерного оружия США.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Единоборства
Тело боксера Дадашева доставили в Россию
Обновлено в 13:08
Космос
Лекция о химии состоится в зоопарке
В Московском зоопарке 1 августа проведут лекцию «Ветеринарная химия».
Обновлено в 03:55
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32