"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".

«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

Шоу-бизнес Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.

Общество «Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, где поделилась фото пожаров, которые сейчас бушуют в Сибири.

Общество Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Экономика Медведева «достали» недобросовестные подрядчики Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками, которые манипулируют условиями конкурсов при проведении госзакупок.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

Армия и оружие В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

Футбол «Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".

Футбол Сане согласился перейти в «Баварию» Как информирует Kicker, трансфер Лероя Сане из «Манчестер Сити» в «Баварию» состоится в ближайшее время.

Армия и оружие Большинство немцев выступили против ядерного оружия США в Германии Подавляющее большинство граждан Германии проголосовало за вывоз установленного на территории ФРГ ядерного оружия, принадлежащего Соединенным Штатам.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Общество Выходные на Сахалине будут солнечными и сухими Южная часть Сахалина находилась под влиянием фронтальных разделов, в понедельник на юге острова гремели грозы.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.