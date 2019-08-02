Футбол
«Вулверхэмптон» и «Эспаньол» вышли в 3-й отборочный раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс вчера в 17:14
"Вулверхэмптон" переиграл "Крусейдерс" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы и вышел в следующую стадию. "Эспаньол" также одержал победу и сыграет в 3-м отборочном раунде с "Люцерном".
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«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
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«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы
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«Эспаньол» победил в Исландии и пробился в третий квалификационный раунд ЛЕ
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